Llegan a Madrid 19 niños y niñas gazatíes gravemente enfermos que serán tratados en hospitales españoles

Los detalles Los menores evacuados, que necesitan un tratamiento urgente, han llegado este lunes a la base de Torrejón de Ardoz y serán trasladados a diferentes comunidades autónomas.

Un total de 19 niñas y niños palestinos, junto a 73 acompañantes, han llegado este lunes a la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) tras ser evacuados desde la Franja de Gaza para ser atendidos en hospitales españoles, según ha confirmado el Ministerio de Defensa.

Los menores, que necesitan un tratamiento urgente, son pacientes de traumatología con heridas producidas por los efectos de los ataques israelíes, de oncología y hematología, con cardiopatías congénitas, neurologías, oftalmología o nefrologías.

Tras haber aterrizado en España, van a ser llevados a hospitales de Castilla La Mancha, Asturias, Castilla y León, País Vasco, Navarra, Murcia, Aragón y Cataluña, donde recibirán tratamiento.

El Ministerio de Defensa ha felicitado a la UMAER (Unidad Médica de Aeroevacuación) y al Ejército del Aire, que han participado en la evacuación, a través de un mensaje en la red social X: "Han sido muchos días de trabajo preparando la operación de evacuación que ha tenido lugar este fin de semana y que culmina, en estos momentos, en la Base de Torrejón, donde ya están los dos aviones desplegados", ha informado Defensa en su mensaje.

Se trata de una nueva operación organizada por el Ministerio de Sanidad en colaboración con los departamentos de Defensa; Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones e Interior.

Los pacientes y sus acompañantes, procedentes de Gaza, fueron trasladados hasta la frontera entre Israel y Jordania, donde las autoridades israelíes los entregaron a un equipo del Ministerio de Sanidad encabezado por la ministra Mónica García, y con la participación de personal médico movilizado para la ocasión.

En esta operación, se han movilizado dos aviones del Ejército del Aire y el Espacio. Además, más de una docena de militares de la UMAER, entre los que se encontraban médicos y enfermos de vuelo, intensivistas o técnicos sanitarios, han velado por la seguridad y la salud del pasaje durante el viaje a España.

La distribución y coordinación sanitaria en los distintos centros ha sido gestionada por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, organismo adscrito al Ministerio de Sanidad y la acogida y atención integral de los familiares será gestionada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, junto a la ONG Accem, incluyendo alojamiento, manutención, atención psicológica, jurídica, y servicios de traducción e interpretación.

Pese a que hay 20 países realizando estas evacuaciones, todavía quedan 4.000 niños que siguen en la Franja de Gaza y necesitan tratamiento urgente.

