La casi muerte de Cracker Barrel por un rediseño que no gustó a Trump por ser demasiado 'woke'

Los detalles En el logo que la cadena de restaurantes ha tenido que recuperar aparece un señor que al modernizarlo se suprimió. Ante el disgusto de sus clientes más conservadores, emprendieron una campaña de acoso y derribo en redes.

El presidente Trump ha celebrado la decisión de la empresa con un vídeo de IA en el que baila con el señor al son de 'YMCA'
El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, ha vuelto a utilizar las redes para provocar a sus detractores. Se trata de un vídeo generado con IA donde se ve bailar al republicano al son de 'YMCA' de Village People. La polémica, en cambio, no está ahí, sino con quien baila. Es el hombre de la marca americana Cracker Barrel. Pero, ¿a qué se debe este homenaje? Es la historia de una victoria del movimiento ultra conservador 'Make America Great Again' (MAGA), que ha conseguido que la cadena de restaurantes volviese a su logo original, tras renovarlo. Su futuro estaba en juego.

Siempre han tenido una filosofía tan antigua como sus anuncios, tal y como se observa en las imágenes sobre estas líneas. Y es que Cracker Barrel es otro típico restaurante estadounidense de comida basura, grasa y muy, muy conservadora. De ahí, que su nueva CEO, desde 2023, quisiera darle un aire más moderno, porque "tiene que sentirse como el Cracker Barrel de hoy y de mañana", contaba Julie Felss Masino.

Un lavado de cara que acababa con el rediseño de su logo, mediante el que se eliminó su clásico señor mayor. Un cambio que para sus conservadores clientes era ir demasiado 'woke', es decir, demasiado progre. Por eso, emprendieron una auténtica campaña de desprestigio, con canción incluida: "Go woke, go broke", o sea "hazte progre y vete a la ruina".

Incluso, la cuenta oficial de la Casa Blanca llegó a recalcar el lema contra la marca, a la que le llegaron a llover críticas del todopoderoso Trump: "Cracker Barrel debería volver a su logo antiguo, reconocer el error y manejar su compañía mejor", escribió en Truth Social. Y así, las acciones de Cracker Barrel se la pegaron casi un 9% en menos de una semana, mientras que sus restaurantes quedaron vacíos.

Las acciones de Cracker Barrel cayeron casi un 9% en menos de una semana.Las acciones de Cracker Barrel cayeron casi un 9% en menos de una semana.laSexta

Ante este acoso y derribo, no han tenido más remedio que dar marcha atrás. Eso sí, la decisión no solo ha hecho llorar a sus clientes, sino que también ha llevado a que la compañía haya repuntado en bolsa casi un 15%. "Como tienen que ser las cosas: el tío Herschel, sus sillas, su racismo", celebraba un MAGA en sus redes sociales, dejando constancia de que apostar por lo progre en el mundo de Trump, supone una derrota segura. Eso, o apuntalar tu negocio en una clientela ultraconservadora aferrada al pasado.

Las acciones de Cracker Barrel subieron casi un 15% en dos días. Las acciones de Cracker Barrel subieron casi un 15% en dos días. laSexta

