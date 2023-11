Las becas Erasmus, el euro, el roaming europeo, pero también la inmigración, la Inteligencia Artificial y el paro juvenil. Todos ellos son temas que nos afectan cada día y que no siempre sabemos lo mucho que tienen que ver con la Unión Europea. Así lo han puesto de manifiesto este jueves Jaume Duch, Elsa Arnaiz y Paola Cannata, especialistas en asuntos europeos que han participado en el debate en directo organizado por laSexta y titulado ¿Cómo influye la UE en nuestra vida cotidiana?.

Al respecto, Jaume Duch, portavoz del Parlamento Europeo desde 2006, ha querido echar una mirada atrás para recopilar los grandes logros de la UE que nos afectan a todos, como la moneda única, las becas Erasmus, el roaming europeo, o las políticas sociales y por la igualdad de género. No obstante, y mirando al presente, con dos guerras en el continente europeo, Duch ha destacado un valor más esencial aún: "En el mundo que vivimos ahora lo que hace la UE proteger la paz y la democracia, para lo que en realidad se fundó".

Siguiendo con este tema inicial, "habría que preguntarse ¿cómo no te influye la UE?", ha planteado Elsa Arnaiz, presidenta de Talento para el Futuro, el primer lobby que trabaja para que la voz de la juventud esté representada en los procesos de toma de decisiones.

Arnaiz, que además es profesora en la Universidad de Antonio de Nebrija, ha recordado el Pacto Verde Europeo como ejemplo de legislación contra el cambio climático, un asunto global que nos afecta en multitud de aspectos.

Paola Cannata, politóloga que fue asesora del Gobierno en cuestiones relacionadas con los derechos sociales y las relaciones institucionales, ha resaltado la capacidad que ha tenido la UE para hacer frente a asuntos tan graves como la gestión de las vacunas en la pandemia o los fondos Next Generation, de los que España se ha beneficiado y que han permitido aliviar la crisis generada por el virus. Es "el faro que ha liderado las corrientes democráticas de nuestra sociedad", ha afirmado Cannata sobre la UE.

Las guerras en Europa y sus futuros miembros

El escenario de guerra en Ucrania y el conflicto entre Israel y Hamás que ha desembocado en un asedio israelí sobre los palestinos es algo que también preocupa a la juventud europea.

¿Cómo se está actuando desde la Unión Europea para mediar en la guerra de Israel? ¿Se va a integrar Ucrania en la UE? ¿Qué otros países hay en cola?

En esta línea, Duch ha asegurado que "una de las mayores preocupaciones para los 27 es la matanza de ciudadanos palestinos y que los rehenes israelíes puedan volver a sus casas", y ha recordado que la solución que la UE viene defendiendo es la creación de los dos Estados, la misma que propugna Naciones Unidas. Lejos de esta situación por ahora, Duch ha apuntado que en Bruselas se ha aplaudido "que por lo menos se hayan puesto de acuerdo en parar durante cuatro días, que esperamos que sean más".

Este tema, apunta, "va a empujar la creación de una verdadera política exterior europea". Como ejemplo, la respuesta a la invasión de Ucrania, que ha mostrado la unidad de la UE con el apoyo a Ucrania y los aprobados paquetes de sanciones a Rusia.

Sin embargo, el tema de Israel y Hamás ha evidenciado que en otros temas "es difícil tener una posición común", como ha apuntado Cannata, que ve como positiva la actuación del presidente Sánchez, quien "ha liderado una posición digna de Europa", en su opinión. El renovado líder del Ejecutivo ha pedido a Israel que cumpla "la ley internacional".

Sobre los nuevos países miembros, Duch ha afirmado que no hay unos plazos establecidos, y que Ucrania entrará "cuando sea posible" pero que la UE tiene que hacer también "su reforma interna".

Política migratoria, preocupación de los jóvenes

En este debate, emitido en streaming por los canales digitales de laSexta, los expertos han respondido a las preguntas formuladas por el público a través de las redes sociales. Así, varias personas han preguntado sobre la posibilidad real de una política migratoria común, algo sobre lo que los tres expertos se han posicionado a favor. "No es que sea posible, la cuestión es cómo lo hacemos posible", ha defendido Arnaiz.

Cannata ha criticado que "lo que se ha decidido hasta ahora no ha funcionado", algo sobre lo que hay que reflexionar: "Hay que ser conscientes de que migrar es un derecho. Europa no se puede permitir tener este melón encima de la mesa y no atajarlo", ha anotado. Cannata ha propuesto que se abran "vías legales y seguras" que "alivien el peso migratorio" a países receptores como España.

El portavoz del Europarlamento ha reconocido que este "es el tema más complicado y sensible", pero que prevé que el Pacto sobre Migración y Asilo "esté cerrado antes de que acabe la legislatura (abril)". El pasado mes de septiembre los 27 dieron luz verde en Bruselas al Reglamento de Crisis, prioridad de la Presidencia española de la Unión Europea en materia de Interior.

La IA, regulada a marchas forzadas

Además de los temas más duros, en este debate los expertos han afrontado otros asuntos de calado económico, como el paro juvenil o la regulación de la Inteligencia Artificial.

Así, Arnaiz ha reclamado que la UE "se ponga las pilas" para acabar con el desempleo de los jóvenes a fin de "no lastrar a esta generación" y Duch ha recordado, al respecto de los fondos europeos, que la UE pone el dinero, pero luego tienen que gestionarlo los países y las comunidades autónomas.

En cuanto al avance de la Inteligencia Artificial (IA) y sus riesgos, asunto que la UE se ha dispuesto a regular de forma pionera a escala internacional, Arnaiz ha criticado "la IA va mucho más rápido que lo que legislamos porque no nos ponemos de acuerdo en lo esencial.

Como portavoz, Jaume Duch ha defendido que espera que la propuesta de ley europea "quede aprobada antes de que acabe la legislatura". No obstante, su entrada en vigor se prevé para más adelante, por lo que Cannata ex secretaria general de la asociación +Democracia, que trabaja por la regeneración democrática de las instituciones políticas pide la UE una reflexión "sobre sus procesos de toma decisiones".

Elecciones europeas en 2024

Por supuesto, y hablando de la Unión Europea, no podíamos pasar sin debatir sobre unas elecciones que están a la vuelta de la esquina. En España votaremos el próximo 9 de junio de 2024 a nuestros representantes en el Parlamento Europeo.

En este sentido, Duch prevé un aumento de la participación en las elecciones europeas, normalmente bajos, y asegura que "hay una masa mayor de gente interesada en votar que hace cinco años".

En unos meses veremos si se cumplen sus previsiones. De momento, queda claro, tras estos intensos 45 minutos de debate, que como ciudadanos europeos, independientemente del lugar en el que vivamos, de donde trabajemos o de dónde pasemos el tiempo libre, la Unión Europea repercute en nuestra vida diaria, pero que hay muchos temas candentes y retos que afrontar aún.