Cientos de miles de palestinos han huido "del terror" provocado por la continua ofensiva israelí contra el norte de Gaza. Los últimos en encontrar refugio en la ciudad meridional de Rafah cuentan las penurias, el hambre y la sed de los días en los que todos temieron por sus vidas. "Las últimas horas han sido de una guerra de exterminio inconcebible. Había muchas bombas, una destrucción terrible" asegura a EFE un palestino que se identifica como Mohamed y que vivía en el barrio gazatí de Sabra, donde asegura que vio cadáveres tirados en las calles. Para Mohamed, la evacuación "ha sido el viaje de la muerte", dice que solo vio destrucción por los distintos barrios por los que se movió antes de llegar a la vía de evacuación, abierta varias horas todos los días por las tropas israelíes en la carretera de Salah al Din, que atraviesa Gaza por el centro y de norte a sur.

Una palestina de Beit Hanún, de la familia Al Barraui, cuenta que el mismo día que empezó la guerra recibieron "amenazas" por parte de Israel a través de los teléfonos móviles para que dejaran su casa y se trasladaran al sur, por lo que decidieron refugiarse en una escuela. Explica que a pesar de la situación prefirieron quedarse en el norte, hasta que no pudieron más: "Es el peor momento de mi vida, el más difícil. No hay un solo lugar seguro en Gaza, no hay estabilidad, no hay seguridad no hay derechos humanos". (Efe)