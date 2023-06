El Parlamento Europeo se ha convertido en el primero del mundo en votar una ley que va a regular la inteligencia artificial. 499 votos a favor y solo 28 en contra. Ahora los países deben discutir los detalles de esa ley antes de su entrada en vigor. Pero ya se han fijado las bases de una ley pionera a nivel mundial. Una ley para controlar una tecnología que a día de hoy no cuenta con ninguna restricción.

La ley divide la inteligencia artificial en cuatro niveles. El más peligroso es el que han llamado "inaceptable". Esta inteligencia artificial quedará prohibida en la Unión Europea. Estos son algunos ejemplos concretos de lo que no podrá hacerse. Primero, queda prohibido usar la inteligencia artificial para el reconocimiento de emociones. Usar inteligencia artificial en una entrevista de trabajo no será posible. Te graban la entrevista y analizan el tono de tu voz, tus emociones, tu estado de animo e incluso tu ritmo cardíaco. Y tras analizarlo un algoritmo decide si eres apto para un trabajo o no. El problema es que se ha comprobado que esa inteligencia artificial no es mas eficaz que una persona física y muchas veces su algoritmo discrimina a las personas por su raza. Además, resulta fácil engañarlos: solo con ponerse gafas, los resultados son muy diferentes.

También queda prohibida la inteligencia artificial para identificar a personas en lugares públicos usando su cara, su huella dactilar, o escaneado de iris. Lo que se conoce como datos biométricos. Esto que suena a ciencia ficción ya sucede en China. La ley impide que pueda suceder esto. Las cámaras podrán grabarnos pero no tendrán la inteligencia artificial que diga quiénes somos.

Otro de los ejemplos que estarán prohibidos: que la Policía utilice programas que predigan en qué zonas habrá mayor nivel de criminalidad. Cuando se han utilizado estos programas, se termina por mandar más Policía a las zonas que la inteligencia artificial señala como más conflictivas. La Policía centra sus esfuerzos en una zona y los datos reflejarán que hay un incremento de la criminalidad allí, lo que provocará que se mande aún más Policía. Y eso corrompe el sistema. Tampoco podrán utilizarlos en los aeropuertos para decidir con inteligencia artificial quién tiene que pasar un control de seguridad minucioso y quién puede pasar sin control.

En esta categoría no está el famoso Chat GPT. Por lo tanto podrá seguir usándose. Pero con restricciones. La clave será que deje claro que el contenido generado en Chat GPT ha sido creado por inteligencia artificial. Por ejemplo, hace unas semanas circularon fotografías de Trump siendo detenido por la Policía. Eran tan perfectas que podían llevar a error. Pues bien, cuando entré en vigor esta ley, esas imágenes deberán llevar acompañado un letrero que deje claro que han sido creadas por inteligencia artificial. Se busca evitar falsificaciones y 'fake news'.