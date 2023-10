La condena a los ataques a civiles en el conflicto palestino-israelí sigue llegando con fuerza, más si cabe después de la muerte de más de 500 palestinos en el bombardeo a un hospital en Gaza. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en funciones, José Manuel Albares, ha subrayado esta mañana que "Europa se alza hoy para subrayar nuestra condena firme del terrorismo y de la violencia, y nuestra solidaridad con las víctimas", sin distinción de religión o nacionalidad. "La barbarie no puede triunfar", ha denunciado el representante español.

En su intervención en la sesión plenaria del Parlamento Europeo, en Estrasburgo (Francia), Albares ha señalado en nombre de la Presidencia española del Consejo de la UE que "amanecemos sobrecogidos por el atroz ataque al hospital Al-Ahli que deja cientos de víctimas palestinas". "Los hospitales y los civiles no pueden ser un objetivo. El sufrimiento de la población civil de Gaza tiene que terminar", ha subrayado. "Estamos también sobrecogidos por el brutal atentado terrorista sufrido por Israel el 7 de octubre, que ha causado más de mil víctimas mortales y dos centenares de rehenes para los que exigimos su liberación inmediata incondicional", ha señalado. "Ante toda esta tragedia trasladamos nuestra solidaridad y nuestro apoyo a las familias de las víctimas, a sus seres queridos y a los pueblos amigos de Israel y Palestina. Traslado también mis condolencias a Francia, a Bélgica, Suecia por los bárbaros atentados sufridos estos días", ha agregado.

"Ante esta situación de tanta gravedad Europa tiene que ser fiel a sus principios, apoyando la lucha contra el terrorismo, actuando para ayudar a la población civil, manteniendo bien alta la bandera del derecho internacional humanitario y sobre todo manteniendo bien alta la bandera de la Paz", ha declarado. "Reconocemos el derecho de Israel a defenderse contra este ataque terrorista, una defensa que debe hacerse con el más escrupuloso respeto al derecho internacional humanitario. La población civil no puede ser víctima, hay que permitir el acceso de ayuda humanitaria a Gaza, hay que garantizar los suministros básicos a la población, el agua, la electricidad, los alimentos, las medicinas", ha explicado. "No podemos admitir el desplazamiento forzoso de cientos de miles de personas. Hay que distinguir, tenemos que distinguir en todo momento, entre objetivos terroristas y población civil", ha reclamado. "La ayuda y la cooperación europea a la Autoridad Nacional Palestina y al pueblo palestino no solamente no deben interrumpirse, sino que deben reforzarse, por eso es muy importante el anuncio de la Comisión de que se va a triplicar la ayuda humanitaria", ha sostenido, agregando que "con ese mismo objetivo la cooperación española va a aportar 4 millones adicionales a Palestina de aquí a final de año, alcanzando los 21 millones de euros y hemos incrementado también la ayuda humanitaria a Unrwa".

Tras Albares ha comparecido el alto representante de la UE para Política Exterior y Defensa, Josep Borrell. "Repitamoslo una vez mas y digamos que Israel tiene el derecho a defenderse (...) Pero el derecho a la defensa, como todos los derechos, tiene unos límites. En este caso son los límites que marca el derecho internacional humanitario", ha comenzado. Borrell ha insistido en que no es imcompatible condenar los ataques a civiles israelíes con la condena a los ataques a la población en Gaza, que ha recordado ya superan los 3.000 muertos.

Así ha señalado el papel que debe tener ahora la UE. "Firmeza, humanidad, coherencia y una actitud política proactiva", son los cuatro ejes que ha señalado el alto representante para hacer frente de la la política europea a este conflicto. "La firmeza empieza con la clara condena a Hamás, a los que no se les puede identificar con el pueblo de Palestina. Para nosotros es una organizacion terrorista y bien que lo ha demostrado con sus actos los últimos días. Hamás ha estado boicoteando cualquier intento de hacer la paz", ha denunciado.

"Las guerras son atroces y lo que hemos visto, lo que hemos explicado sin saber todavía a quien atribuir la autoria de la matanza en ese hospital es otra de las caras horribles de la guerra. Pero las guerras también tienen sus reglas y están acuñadas en el derecho internacional. Cortar el agua y los suministros básicos de una población no es compatible con el derecho de la guerra. En este momento no hay más agua en Gaza y hay de 3.000 muertos, una cuarta parte de ellos son niños. No podemos hacer responsables a todos los gazaties de las acciones criminales de Hamás", ha sentenciado Borrell.