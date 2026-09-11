Europa va a reforzar el Escudo Europeo de la Democracia: una defensa contra los bulos de la IA en elecciones

¿Por qué es importante? Se quieren proteger las elecciones como base democrática y a los candidatos. Evitar imágenes manipuladas o declaraciones generadas falsamente gracias a la inteligencia artificial y con el objetivo de engañar a los votantes. Con especial atención a la difusión de fotografías sexuales de políticas mujeres.

En el 25 aniversario del 11S, se recuerda cómo la Ley Patriótica firmada por George W. Bush puso en riesgo los valores democráticos en EE.UU. En contraste, Europa busca fortalecer sus derechos democráticos mediante la ampliación del 'Escudo Europeo'. Este mecanismo se centra en proteger el proceso electoral y combatir la desinformación, especialmente durante elecciones, y proteger a las candidatas de ataques generados por inteligencia artificial. El Parlamento Europeo quiere que las plataformas verifiquen perfiles y cierren cuentas maliciosas. Además, se supervisará el mercado de criptomonedas para rastrear financiamiento de injerencias, con especial atención a Rusia y Estados Unidos como desestabilizadores.

Se cumplen 25 años del 11S. Tras el peor atentado en suelo estadounidense, el presidente George W. Bush, firmó la Ley Patriótica. Desde entonces, se permitió intervenir comunicaciones, acceder a datos privados, hacer detenciones injustificadas y hasta torturas en Guantánamo. Es decir, los valores democráticos se pusieron en riesgo y se incentivó lo que luego ha venido.

Mientras tanto, en Europa, las cosas fueron distintas. De hecho, en pocos días, se va a intentar afianzar aún más todos los derechos que debe haber dentro de una democracia. Porque en cuatro días se va a ampliar el llamado 'Escudo Europeo'.

Porque las bombas, los misiles, la amenaza militar son claramente un peligro, un riesgo que puede llegar desde el exterior para dañar o atacar a Europa. Pero hay otro riesgo muy importante y que llega desde el mundo de las redes sociales, desde internet.

Una amenaza que entra por los móviles y que es muy peligrosa. Hablamos de la desinformación, que quiere socavar los valores europeos y desestabilizar la democracia. Para evitarlo, está el Escudo Europeo de la Democracia. Una serie de medidas que el Parlamento Europeo quiere ampliar para poder proteger más los derechos adquiridos.

¿En qué se fija el Escudo Europeo de la Democracia?

En las elecciones. En la esencia de la democracia.

Se quiere proteger el proceso electoral y a los candidatos. Evitar que se lancen imágenes manipuladas o declaraciones generadas falsamente gracias a la inteligencia artificial y con el objetivo de engañar a los votantes.

Especialmente, Europa busca proteger a las candidatas, a las mujeres que se presenten a unos comicios. Concretamente, vigilar más exhaustivamente que no se creen con IA imágenes sexuales inventadas, que buscan denigrar y acosar.

Lucha contra la desinformación

Pero la desinformación no solo llega en elecciones, está todo el tiempo y el Parlamento Europeo. Tiene muy claro que muchos bulos aparecen y se difunden por redes sociales desde cuentas falsas y, por ello, quiere que las plataformas verifiquen todos los perfiles y cierren las maliciosas, las que no tienen más actividad que malmeter políticamente.

Es más, ha solicitado a las plataformas responsables de las redes que potencien a los que verifican sus informaciones y que se vigile a los influencers que difunden campañas de desinformación extranjera.

Sin olvidar el rastreo para descubrir el origen del dinero. Para ello, se ha propuesto la supervisión del mercado de criptomonedas, principal fuente de financiación de los 'malos la injerencia'.

Rusia como desestabilizador de Europa

A la hora de protegernos de una presunta injerencia extranjera, el Parlamento Europeo cree que el Escudo Europeo de la Democracia debe apuntar especialmente contra Rusia.

Ha quedado claro que el país liderado por Vladímir Putin es el principal desestabilizador de Europa a través de las redes sociales y sus campañas de desinformación. De allí provienen los mensajes y bulos que quieren emponzoñar Europa.

Pero también debe protegernos de Estados Unidos. Así, el Parlamento ha pedido más firmeza a Europa y usar el escudo para protegernos de las amenazas estadounidenses por querer legislar contra sus empresas tecnológicas. Justamente, de aquellas de donde viene la desinformación e injerencia.

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