No, las ONG no están repartiendo sprays de pimienta ni elementos incendiarios a los migrantes: desmentimos los bulos en redes sobre Ceuta

Según ha podido confirmar 'Newtral', los supermercados de Ceuta no han detectado ninguna compra atípica de productos, después de que se difundiera por redes que se estaban haciendo compras masivas de aguarrás y aluminio para emplearlos como artefactos caseros.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha destacado la proliferación de bulos en redes sociales relacionados con la crisis migratoria en Ceuta, señalando que la desinformación ha sido un detonante clave. Un ejemplo es un vídeo que muestra una botella a los pies de un policía, sugiriendo que los migrantes fabrican artefactos incendiarios, algo que 'Newtral' desmiente, ya que no hay compras inusuales de esos productos. Otro vídeo acusa a la ONG 'No Name Kitchen' de repartir spray de pimienta a migrantes, acusación sin pruebas. En laSexta, instamos a informarse a través de medios verificados y no redes sociales.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, alertó sobre los bulos que se están difundiendo en redes sociales con motivo de la crisis migratoria de Ceuta. "¿Por qué miles de personas se lanzaron sobre Ceuta? El detonante inmediato está en un bulo, en la desinformación y en las redes sociales", declaró el ministro.

Y sí, es cierto que las redes se están llenando de vídeos de desinformación. En uno de ellos, se puede ver una botella a los pies de un Policía. Quienes lo difunden dicen que los migrantes están haciendo artefactos caseros con aguarrás y aluminio para emplearlos como elementos incendiarios. Sin embargo, según ha podido confirmar 'Newtral', los supermercados no han detectado ninguna compra atípica de estos productos.

Además, hay un vídeo que lleva como rótulo "ONG dan sprays de pimienta a inmigrantes en Ceuta". En él, supuestos vecinos de Ceuta persiguen a un grupo de personas a quienes identifican como miembros de la ONG 'No Name Kitchen'.

Les acusan de repartir spray de pimienta entre los migrantes marroquíes para que los utilicen contra los ciudadanos españoles y agentes de Policía o militares, pero 'Newtral' asegura que no hay pruebas que respalden estas acusaciones y la ONG tampoco ha dicho que sea cierto.

Estas son solo algunas de las imágenes que se están difundiendo en Internet y que están sirviendo como caldo de cultivo para alimentar la tensión en Ceuta. Sin embargo, en laSexta queremos desmentir esos bulos y pedir que la población se informe por los medios de comunicación, no por redes sociales.

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