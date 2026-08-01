Vídeos fuera de contexto, imágenes manipuladas y discursos de odio: la crisis migratoria de Ceuta dispara una ola de bulos

Los detalles En las últimas jornadas, los bulos han alimentado una campaña de desinformación que busca vincular la migración con la inseguridad y generar rechazo hacia las personas migrantes.

La reciente crisis migratoria en Ceuta ha puesto en evidencia el papel de las redes sociales como plataforma para la difusión de desinformación. Durante los últimos días, se han compartido numerosos bulos que utilizan imágenes falsas o descontextualizadas para fomentar el rechazo hacia los migrantes. Un ejemplo es un vídeo que, aunque se presentó como si mostrara a migrantes en Ceuta, en realidad fue grabado en Turquía. Además, se han difundido mensajes violentos, algunos de ellos promovidos por figuras de extrema derecha, que buscan generar miedo. La situación en Ceuta ilustra cómo las redes sociales facilitan la propagación de información engañosa, complicando la gestión de la crisis migratoria.

La última crisis migratoria en Ceuta no solo ha puesto el foco en la frontera entre España y Marruecos, sino también en otro escenario: las redes sociales. Durante los últimos días se ha producido una oleada de bulos que han circulado con rapidez, utilizando imágenes falsas o descontextualizadas para alimentar discursos de rechazo hacia los migrantes.

Uno de los ejemplos más difundidos es un vídeo compartido como si mostrara a una multitud de migrantes avanzando hacia la frontera de Ceuta para intentar entrar en territorio español. Sin embargo, las imágenes no corresponden a la ciudad autónoma ni tienen relación con la crisis migratoria.

El vídeo circulaba desde principios de julio y fue grabado en Turquía durante una celebración tradicional del país. La desinformación también ha utilizado imágenes reales, pero trasladadas a un contexto diferente.

Otro vídeo en el que aparecen calles con incendios y disturbios fue difundido con mensajes que aseguraban que se trataba de enfrentamientos protagonizados por migrantes en Melilla. La grabación era actual, pero las imágenes correspondían a un municipio marroquí cercano a la frontera, donde medios locales informaron de episodios violentos.

Mensajes que buscan generar miedo y rechazo

Más allá de los vídeos falsos o manipulados, los expertos en desinformación advierten de que estas crisis suelen ir acompañadas de mensajes que buscan generar miedo y rechazo hacia determinados colectivos.

En este contexto han circulado mensajes de carácter violento en redes sociales. Entre ellos, algunas publicaciones de figuras vinculadas a sectores de la extrema derecha han generado polémica por utilizar un lenguaje de confrontación contra las personas migrantes: el líder de Santiago Abascal ha utilizado en declaraciones públicas términos como "sicarios" para referirse a personas migrantes que llegaron a Ceuta, además de lanzar críticas contra la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez.

La desinformación alrededor de Ceuta también ha circulado fuera de España. En redes sociales se ha compartido una imagen de un cartel con el mensaje "MAKE CEUTA MOROCCO AGAIN", una referencia al lema político estadounidense "Make America Great Again" asociado a Donald Trump.

La sucesión de contenidos falsos o manipulados durante episodios de tensión migratoria muestra cómo las redes sociales se convierten en un espacio clave para la propagación de información engañosa.

Mientras los cuerpos de seguridad continúan gestionando la situación en la frontera de Ceuta, la batalla contra la desinformación se suma al reto de abordar una crisis migratoria marcada por la presión fronteriza y por la rápida circulación de contenidos que dificultan distinguir entre hechos reales y manipulaciones.

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