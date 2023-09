La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha dado este miércoles 13 el discurso sobre el estado de la Unión Europea (SOTEU, por sus siglan en inglés) en la sesión plenaria del Parlamento Europeo situado en Estrasburgo, Francia. Este discurso será el último de esta legislatura antes de unas elecciones europeas que se celebrarán en 2024.

En su discurso, que empezó poco después de las 09 de la mañana, Ursula von der Leyen, ha repasado todo el trabajo completado desde su llegada en 2019 (se han aprobado más del 90 % de las políticas propuestas, ha dicho) y ha abogado por completar el trabajo que queda pendiente antes de las próximas elecciones europeas. Tal y como estaba previsto, la invasión rusa como la agenda verde, digital y social han marcado las líneas principales de su mensaje.

En su discurso, Von der Leyen ha presentado diferentes medidas en materia de transición digital y ha destacado los avances en igualdad de género, si bien ha insistio en que quiere consagrar en legislación otro "principio fundamental": "No es no, no puede haber verdadera igualdad si no desterramos la violencia", una propuesta que ha despertado los aplausos de los europarlamentarios.

En otros términos, la presidenta europea ha mencionado la importancia de seguir acometiendo el pacto verde europeo para hacer frente a la crisis climática, y ha anunciado para este mes el inicio de una diálogo de la "transición hacia las energía limpias", para apoyar a todos los sectores hacia la descarbonización de la industria. También ha anunciado el lanzamiento de una investigación sobre los subsidios que China concede a sus vehículos eléctricos.

Por supuesto, Von der Leyen ha recordado cómo Europa hizo frente a la pandemia de coronavirus con la compra masiva de vacunas y a la crisis destatada con la guerra en Ucrania, a la que Europa sigue enfrentándose.

A continuación destacamos los principales mensajes y propuestas que ha pronunciado Von der Leyen en su discurso:

Sobre el Pacto Verde Europeo

"Hace 4 años el pacto verde europeo fue nuesta respuesta a la llamada de la historia. Este verano —el más caluroso desde que existen registros en Europa— nos lo ha recordado de forma brutal".

"Iniciamos este mandato estableciendo una perspectiva a largo plazo con la Ley del Clima y el objetivo para 2050. Reconvertimos la agenda climática en agenda económica."

"Actualmente, atraemos más inversión en hidrógeno limpio que los EE. UU. y China juntos".

A partir de este mismo mes, celebraremos una serie de diálogos sobre la transición hacia una energía limpia. Para prestar apoyo a todos los sectores en la creación de su modelo de negocio para la descarbonización de la industria.

"Desde la energía eólica al acero, desde las baterías a los vehículos eléctricos, nuestra ambición es de una claridad meridiana: el futuro de nuestra industria de las tecnologías limpias ha de ser made in Europe".

"Se trata de ofrecer a las generaciones futuras una solución justa: la de vivir en un planeta sano. Se trata también de asegurar a todos los afectados un recorrido justo, con trabajos dignos y la solemne promesa de no dejar a nadie atrás".

Relación de la UE con China

"La competencia solo es verdadera si es leal. Con demasiada frecuencia, nuestras empresas se ven excluidas de los mercados extranjeros o son víctimas de prácticas predatorias."

"Los mercados mundiales se encuentran ahora inundados de coches eléctricos chinos, más baratos, ya que su precio se mantiene artificialmente rebajado por cuantiosas subvenciones públicas. Estas prácticas falsean nuestro mercado".

"Y ya que no las aceptamos cuando se producen dentro, tampoco las aceptaremos cuando procedan de fuera. Por eso también puedo anunciar, hoy, que la Comisión se dispone a iniciar una investigación antisubvención sobre los vehículos eléctricos procedentes de China. Europa está abierta a la competencia, pero no a participar en una competición a la baja".

"Reducir el riesgo, sí; desvincularnos, no: ese será el enfoque que adoptaré ante los dirigentes chinos en la Cumbre UE-China que se celebrará más adelante, este mismo año".

Economía: escasez de mano de obra

"Veo tres grandes desafíos económicos para nuestra industria en el próximo año: la escasez de mano de obra y de personal cualificado, la inflación y la simplificación de la actividad empresarial".

"Europa está cerca del pleno empleo. No hay millones de personas buscando trabajo, sino millones de puestos de trabajo buscando quien los ocupe".

"La escasez de mano de obra supone un obstáculo para la capacidad de innovación, crecimiento y prosperidad".

"Junto con la Presidencia belga del próximo año, convocaremos una nueva Cumbre de Interlocutores Sociales, de nuevo en Val Duchesse".

Inflación

"Christine Lagarde y el Banco Central Europeo están trabajando con ahínco para mantener la inflación bajo control".

"No hemos olvidado el uso deliberado que ha hecho Putin del gas como arma, ni los temores que ello provocó de interrupciones bruscas de suministro y de una crisis energética como en los años setenta".

"Muchos pensaron que no dispondríamos de energía suficiente para todo el invierno. Pero lo hemos logrado, manteniéndonos unidos, agrupando nuestra demanda y comprando la energía de forma conjunta".

"Tenemos que analizar cómo podemos reproducir este modelo de éxito en otros ámbitos como las materias primas fundamentales o el hidrógeno limpio".

Simplificar la actividad empresarial

"Antes de que finalice el año, nombraremos a un representante de la UE para las pymes, que dependerá directamente de mí. Queremos escuchar directamente a las pequeñas y medianas empresas y que nos expliquen sus dificultades cotidianas".

"Y el mes que viene formularemos las primeras propuestas legislativas para reducir en un 25 % las obligaciones de presentación de información a nivel europeo".

"Es un imperativo económico y de seguridad nacional preservar una ventaja europea en el ámbito de las tecnologías críticas y emergentes".

"A finales de este año convocaremos la primera reunión de nuestro nuevo Club de Materias Primas Fundamentales".

"He pedido a Mario Draghi, una de las grandes mentes económicas de Europa, que elabore un informe sobre el futuro de la competitividad europea".

Tecnología digital e inteligencia artificial

"La Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mercados Digitales están creando un espacio digital más seguro en el que los derechos fundamentales se protegen. Lo mismo debería suceder con la inteligencia artificial".

"Europa debe liderar el camino hacia un nuevo marco mundial para la IA, basado en tres pilares: barreras de protección, gobernanza y orientación de la innovación. (...) Nuestra Ley de IA es ya un modelo para el mundo entero. Ahora debemos procurar que las normas se adopten lo antes posible y volcarnos en su aplicación".