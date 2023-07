La escritora ucraniana Victoria Amelina, de 37 años, que fue una de las víctimas del bombardeo ruso de Kramatorsk ocurrido el pasado 27 de junio, ha muerto a consecuencia de las heridas sufridas en el ataque, que costó la vida a trece personas, según fuentes locales.

Victoria Amelina se encontrara en estado crítico con una lesión en la cabeza tras un ataque con misiles ejecutado el pasado martes contra un restaurante en dicha ciudad ucraniana, situada en la provincia de Donetsk.

Con el fallecimiento de Amelina, que tuvo lugar este sábado según ha informado la ONG PEN Ucrania, se han notificado un total de trece muertos por el ataque, mientras que al menos 65 personas han resultado heridas a causa de los impactos.

"Con nuestro mayor dolor, les informamos de que la escritora ucraniana Victoria Amelina ha fallecido el 1 de julio en el Hospital Mechnikov en Dnipo (...) por lesiones incompatibles con la vida", reza el comunicado de PEN Ucrania, que indica que publica la información con el consentimiento de la familia.

La ONG ha indicado que la escritora ucraniana, que había estado documentando los crímenes de guerra rusos en un proyecto con la iniciativa 'Truth Hounds', estuvo en Kramatorsk con una delegación de escritores y periodistas colombianos cenando en un restaurante cuando Moscú lanzó el ataque.

Desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania, Amelina había comenzado a trabajar en su primer libro de no ficción en inglés, titulado 'War and Justice Diary: Looking at Women Looking at War', que cuenta historias de mujeres ucranianas que están documentando los crímenes de guerra rusos.

La editorial española de Amelina, Avizor ediciones, condenó el pasado miércoles el "brutal ataque" con misiles rusos, que le dejó gravemente herida. La compañía calificó a su empleada como una "excelente escritora, una mujer comprometida al máximo con la defensa de los Derechos Humanos y la protección del patrimonio cultural de su país, y con una determinación firma de contribuir a hacer un mundo más humano".

La escritora estaba acompañada por el ex Alto Comisionado para la Paz de Colombia Sergio Jaramillo, el escritor Héctor Abad Faciolince y la periodista Catalina Gómez Ángel, todos ellos con heridas leves.

También resultó herida la periodista sueco-británica Anastasia Taylor-Lind, según confirmó la organización no gubernamental Reporteros Sin Fronteras (RSF), que recalcó en un mensaje en su cuenta en la red social Twitter que "estos ataques contra civiles y periodistas son crímenes de guerra".