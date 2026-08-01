Miles de magrebíes regresan a Marruecos tras 48 horas sin comer: "La primera razón por la que nos fuimos fue el hambre"

Los detalles La gran mayoría de jóvenes que cruzaron la frontera con Ceuta hace 48 horas ya han regresado a Marruecos después de no conseguir comida y de denunciar la dureza con la que han sido recibidos.

Miles de magrebíes que ingresaron en Ceuta hace 48 horas regresan ahora escoltados por el Ejército, tras dos días sin comida. Uno de ellos relata que cerraron los comercios y les negaron medios de subsistencia, además de ser amenazados con armas. La principal razón para abandonar España fue el hambre, seguida de la violencia. Ahora advierten a quienes planean cruzar la frontera que no lo hagan. Muchos jóvenes acudieron a España organizados por redes sociales, buscando un futuro mejor, pero sus protestas por la falta de empleo y bajos salarios fueron reprimidas, con miles de detenciones.

Regresan escoltados por el Ejército por el mismo lugar por el que hace unas horas entraban desbordados de alegría. Los miles de magrebíes que entraron en Ceuta hace 48 horas deshacen ahora el camino realizado por la carretera tras pasar dos días sin comer.

"Cerraron todos los comercios y nos negaron todo medio de subsistencia. Nos trataron con dureza. Tomaron las armas contra nosotros y nos amenazaron de muerte", asegura uno de ellos.

Según explican, la primera razón por la que han abandonado territorio español es por el hambre. Después, porque aseguran que tomaron las armas contra ellos.

Por ello, ahora trasladan un mensaje a los que aún llegan con intención de cruzar la frontera: "Os ruego por favor que el que no ha venido que no venga, que no lo haga". Una tarea mucho más complicada ahora que las fuerzas marroquís sí se han desplegado en Castillejos

Acudieron a España porque miles de jóvenes se organizaron a través de redes sociales donde se les prometía un futuro mejor, tal y como lo hizo la generación Z marroquí hace casi un año para denunciar el abandono de las instituciones en educación y sanidad.

Allí apenas hay empleo y el salario mínimo es de 300 euros, pero sus reivindicaciones fueron duramente reprimidas llevando a la detención de miles de jóvenes.

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