Aprovechando la situación: EEUU e Israel utilizan la crisis migratoria en Ceuta para cargar contra España

¿Qué ha dicho? El presidente estadounidense ha aseverado que la entrada de miles de migrantes en Ceuta se debe a "una débil aplicación de la ley, una mala administración y unas leyes muy progresistas".

La crisis migratoria en España, con la llegada de más de 50.000 migrantes a Ceuta, ha sido utilizada por Estados Unidos e Israel para criticar al Gobierno español, acusándolo de permitir una "invasión" debido a sus políticas. Donald Trump comparó la situación con una invasión y advirtió que algo similar podría ocurrir en Estados Unidos si los republicanos no ganan las elecciones. Además, el embajador israelí ante Naciones Unidas, Danny Danon, atacó a España, afirmando falsamente que se había declarado el estado de emergencia en Ceuta. Danon también cuestionó la soberanía española sobre Ceuta y Melilla, ignorando su historia anterior a Marruecos.

La crisis migratoria en España, con la entrada de más de 50.000 migrantes a Ceuta, ha servido tanto a Estados Unidos como a Israel para cargar contra el Gobierno español, culpándole de que sus políticas le han llevado a esta "invasión".

Así se expresó este viernes Donald Trump al ser preguntado por la situación en el territorio español. "Ayer vi lo de España y observé la catástrofe que tuvo lugar. Pareció una invasión de un país por cientos de miles de personas, y eso mismo nos va a pasar a nosotros si no ganan los republicanos (las elecciones), pero mucho peor", aseguró.

"Cuando ves lo que pasó en España, allí no saben qué hacer, y está ocurriendo otra vez hoy. Están entrando por decenas de miles, simplemente invadiendo el país, y eso es por una débil aplicación de la ley, mala administración, unas leyes muy progresistas", añadió queriendo fomentar el rechazo a la migración y ensalzar sus propias políticas antimigratorias.

Porque él augura un futuro peor que el nuestro, dice, para Estados Unidos en caso de que el país caiga en manos de los liberales: "Tenemos la frontera más segura del mundo. Si no estamos en el poder, nuestro país será invadido a niveles que harán que España parezca poca cosa".

Aunque en el momento en el que entraban decenas de miles de personas en Ceuta, su Administración felicitaba a Mohammed VI por sus 27 años en el trono destacando "la amistad más longeva de la historia estadounidense". Y solo unos días antes, Trump también mandaba un agradecimiento al rey marroquí junto al vídeo de la autopista que está construyendo Marruecos hacia el Sahara Occidental y que le pondrá el nombre del republicano.

Washington reconoce la soberanía marroquí sobre el Sáhara desde 2020, pero ahora crecen las voces en Estados Unidos para que se reconozca también sobre Ceuta y Melilla. Hasta un reciente informe del Congreso estadounidense habla de que las ciudades autónomas están en territorio marroquí y apoya las reivindicaciones de Rabat.

Además, también sus aliados israelíes aprovecharon la coyuntura para atacar a España. Concretamente fue el embajador de Israel ante Naciones Unidas, Danny Danon, quien arremetió contra nuestro país con el bulo por bandera.

"España, que nunca pierde la oportunidad de dar lecciones a Israel, ha declarado el estado de emergencia en Ceuta, tras la crisis provocada por su política de inmigración", ha manifestado Danon en un mensaje en redes sociales, pese a que no ha tenido lugar tal declaración debido a que no es posible aplicar la declaración de la emergencia nacional ante la situación migratoria en Ceuta, dado que la normativa estatal de protección civil no contempla los flujos migratorios como un riesgo del Sistema Nacional de Protección Civil.

Pero Danon no se quedó ahí, sino que también ha instado al Ejecutivo español a "explicar al mundo por qué sigue manteniendo enclaves coloniales en África", en lugar de "seguir dando lecciones" a su país, olvidando que la soberanía española sobre Ceuta y Melilla es bastante anterior a la creación del Reino de Marruecos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.