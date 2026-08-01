Usar la migración como arma política: "Se utiliza a las personas como objeto de negociación"

Los detalles No es la primera vez que Marruecos realiza un movimiento de esta índole, pero tampoco son ellos el primer país que usa a seres humanos como presión política.

Mientras los medios españoles informan sobre la situación en Ceuta, en Marruecos apenas se menciona, reflejando un apagón informativo que sugiere un trasfondo en la oleada migratoria hacia España. Según Karlos Castilla, experto en Derechos Humanos, Marruecos aprovecha el rechazo de la Unión Europea hacia los migrantes para presionar. La llegada de miles de personas a Ceuta coincide con la relajación del control fronterizo marroquí, tras la visita de Pedro Sánchez a Argelia, rival de Marruecos. Esta estrategia de usar la migración como arma política ya se vio en 2021 y 2020 con Turquía, poniendo vidas en riesgo y tensionando fronteras.

Mientras en España todos los medios de comunicación se hacen eco de lo que ocurre en Ceuta, en Marruecos los medios apenas hacen referencia. Un apagón informativo que dice mucho de lo que hay detrás de esta oleada de migrantes hacia España.

Porque no es solo una frontera desbordada, es un mensaje. "Saben muy bien que no se quiere recibir a personas migrantes en la Unión Europea y aprovechan para presionar de esta manera", explica Karlos Castilla, experto en Derechos Humanos.

Miles de personas han llegado a Ceuta mientras Marruecos relajaba el control de su frontera ¿Casualidad? Hace menos de dos semanas, Pedro Sánchez visitaba Argelia, precisamente el principal rival de Marruecos.

En dicha reunión hablaron de cooperación y de aumentar el suministro de gas a España. Un acercamiento que habría enfadado a Rabat: "Marruecos muestra su inconformidad, muestra su rechazo de esta forma".

La hipótesis: abrir la frontera para presionar al Gobierno español. Y no sería la primera vez ya que en 2021, cuando España acoge al líder del Frente Polisario, nuestro vecino africano retiró los controles y más de 8.000 personas entraron en Ceuta.

Ahora bien, no solo sucede en España En el año 2020, Erdogan exigió más dinero a Europa amenaza con abrir la frontera, algo que terminó haciendo.

Porque, aunque sean distintos gobiernos, es el mismo modus operandi: utilizar la migración como arma política. "Se utiliza a las personas migrantes como objeto de negociación", apunta Karlos Castilla.

Una estrategia que pone vidas en riesgo, tensiona las fronteras y termina enfrentando a las sociedades.

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