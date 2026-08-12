Del engaño de Colón a los mitos de dragones de China: las leyendas sobre eclipses a lo largo de la historia

El contexto Los eclipses han sido objeto de polémica durante toda la historia y a su alerdedor han surfido muchas historias y supersticiones.

La fascinación por los eclipses ha perdurado a lo largo de los siglos, inspirando leyendas y mitos. Un ejemplo notable es el de Cristóbal Colón en 1504, quien, atrapado en Jamaica tras el naufragio de sus barcos, utilizó el conocimiento de un eclipse lunar para obtener alimentos de los nativos. Según el historiador Esteban Mira Caballos, Colón predijo el eclipse usando el almanaque Perpetum, lo que le permitió convencer a los nativos de que su Dios estaba enojado. Además, en la Antigua China, se creía que un dragón devoraba el sol durante los eclipses. Este fenómeno ha generado siempre una gran fascinación y numerosas historias, como la de 1900 en España, cuando miles de personas viajaron para observar un eclipse, incluso pagando un recargo en los billetes de tren.

La admiración por los eclipses no es de ahora, durante siglos ha fascinado este fenómeno tan peculiar. Algunos incluso han cambiado el rumbo de la historia, porque son muchas las leyendas —y algunos mitos— que nacen de este evento astronómico.

El protagonista de una de esas leyendas es Cristóbal Colón. Era 1504, él y su tripulación se quedaron atrapados en Jamaica tras el naufragio de sus barcos.

Para conseguir alimentos, intercambiaron con los habitantes de la isla comida a cambio de utensilios europeos. El trueque les funcionó solo durante unos meses. Cuando ya estaban sin alimentos y con la tripulación apunto de morir, cuenta la leyenda que a Colón se le ocurrió una idea.

Como explica el historiador Esteban Mira Caballos a laSexta, el explorador "le dijo a los naturales que su Dios estaba enojado con ellos y que para comprobarlo al día siguiente mirasen al cielo. Sabía que se iba a producir un eclipse".

El almirante les dijo que la Luna desaparecería y se teñiría de rojo. ¿Cómo lo supo? "Porque tenía el almanaque Perpetum, que preveía 30 años de eclipse", afirma Mira.

El 29 de febrero de 1504, la predicción de Colon se cumplió. A partir de ese día, los nativos de la isla les volvieron a suministrar provisiones hasta que pudieron volver a casa. "Tenemos la certeza absoluta de que los hechos ocurrieron", asegura el historiador.

Dragones de la Antigua China

Además de leyendas la historia de los eclipses está plagada de supersticiones, como en la Antigua China, donde justificaban el fenómeno como un enorme dragón que se come el sol.

Para Roberto Brasero, hombre del tiempo de Atresmedia y autor de un libro sobre eclipses, este fenómeno trae muchas anécdotas.

Por ejemplo, destaca el de 1900. Según expone el meteorólogo, "salieron trenes desde Madrid hasta Cáceres con más de un millar de pasajeros. Los billetes costaban 3 pesetas, pero el día del eclipse, ante la enorme demanda, se expidieron nuevos billetes con un recargo de hasta 25% sobre su precio original".

Historias que corren de boca en boca, nada a ciencia cierta, salvo una cosa, siempre hay fascinación en torno a los eclipses.

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