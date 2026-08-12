Ahora

Eclipse solar

Así se ha vivido el fenómeno astronómico del siglo

Fascinación por los eclipses

Del engaño de Colón a los mitos de dragones de China: las leyendas sobre eclipses a lo largo de la historia

El contexto Los eclipses han sido objeto de polémica durante toda la historia y a su alerdedor han surfido muchas historias y supersticiones.

Una persona mirando un mapa
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La admiración por los eclipses no es de ahora, durante siglos ha fascinado este fenómeno tan peculiar. Algunos incluso han cambiado el rumbo de la historia, porque son muchas las leyendas —y algunos mitos— que nacen de este evento astronómico.

El protagonista de una de esas leyendas es Cristóbal Colón. Era 1504, él y su tripulación se quedaron atrapados en Jamaica tras el naufragio de sus barcos.

Para conseguir alimentos, intercambiaron con los habitantes de la isla comida a cambio de utensilios europeos. El trueque les funcionó solo durante unos meses. Cuando ya estaban sin alimentos y con la tripulación apunto de morir, cuenta la leyenda que a Colón se le ocurrió una idea.

Como explica el historiador Esteban Mira Caballos a laSexta, el explorador "le dijo a los naturales que su Dios estaba enojado con ellos y que para comprobarlo al día siguiente mirasen al cielo. Sabía que se iba a producir un eclipse".

El almirante les dijo que la Luna desaparecería y se teñiría de rojo. ¿Cómo lo supo? "Porque tenía el almanaque Perpetum, que preveía 30 años de eclipse", afirma Mira.

El 29 de febrero de 1504, la predicción de Colon se cumplió. A partir de ese día, los nativos de la isla les volvieron a suministrar provisiones hasta que pudieron volver a casa. "Tenemos la certeza absoluta de que los hechos ocurrieron", asegura el historiador.

Dragones de la Antigua China

Además de leyendas la historia de los eclipses está plagada de supersticiones, como en la Antigua China, donde justificaban el fenómeno como un enorme dragón que se come el sol.

Para Roberto Brasero, hombre del tiempo de Atresmedia y autor de un libro sobre eclipses, este fenómeno trae muchas anécdotas.

Por ejemplo, destaca el de 1900. Según expone el meteorólogo, "salieron trenes desde Madrid hasta Cáceres con más de un millar de pasajeros. Los billetes costaban 3 pesetas, pero el día del eclipse, ante la enorme demanda, se expidieron nuevos billetes con un recargo de hasta 25% sobre su precio original".

Historias que corren de boca en boca, nada a ciencia cierta, salvo una cosa, siempre hay fascinación en torno a los eclipses.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Eclipse solar, en directo | La Luna vuelve a dejar paso al Sol tras un eclipse total que emociona a España
  2. El PSOE carga contra el PP por hacer un "uso partidista" del Senado tras el show de la silla vacía al no ir Marlaska para comparecer por Ceuta
  3. El incendio de Niebla cumple cinco días activo mientras son ya nueve los pueblos desalojados por el fuego en Huesca
  4. La amenaza de un misil portátil: la razón por la que Trump habría cambiado en secreto de avión tras la cumbre de la OTAN
  5. Baile de cifras en los balances de víctimas mortales tras el terremoto de Colombia entre rescates esperanzadores
  6. Un cuchillo para amenazar y un casco para ocultarse: el modus operandi de un violento ladrón detenido en Granada