Más armas para los matones de Trump: así son los nuevos guantes eléctricos del ICE para someter migrantes

Los detalles Estos guantes podrán suministrar descargas de hasta 380 voltios con tan solo pulsar un botón. El uso de estos dispositivos ha acarreado ya cargos penales a funcionarios en varias prisiones. "Es como la picadura de una abeja", afirman.

Estados Unidos va a invertir en el ICE. Va a invertir en más armas para el ICE. Para los agentes de Donald Trump. Para esa milicia antiinmigración del presidente que sembró el pánico en Minnesota con acciones que acabaron con dos muertos. Que realiza detenciones arbitrarias tan solo por el acento o por los apellidos y que separa a padres e hijos para poder realizar arrestos. A esos, Seguridad Nacional va a otorgarles unos guantes que emiten descargas eléctricas en un gasto que podría alcanzar los 20 millones de euros.

Estos dispositivos, conocidos como CTG 5 G.L.O.V.E. (Generador de Emisión de Bajo Voltaje de Salida), se entregarían el 31 de marzo y se desconoce tanto el coste por cada guante como el cuándo comenzarían a usarlos los agentes.

Su llegada se produce entre las críticas por sus agresivas y peligrosas tácticas. En medio además de la presión de Trump para realizar unos 2.000 arrestos al día. Calificado como un "dispositivo portátil de desescalada", estos guantes pueden realizar descargas eléctricas de hasta 380 voltios que hacen que el sujeto no pueda realizar "movimientos musculares coordinados".

En el manual de los guantes se dice que han de entrar en contacto directo con la piel y que no son efectivos a través del pelo o de la ropa.

Advierten sobre los riesgos

Así informa de ello la CNN, que aporta demás que la empresa que desarrolla esta tecnología afirma que los guantes están destinados "a complementar las herramientas existentes para las fuerzas del orden, correccionales, seguridad, servicios médicos de emergencia y las Fuerzas Armadas", describiendo el producto como un "socio invisible" para mejorar la eficacia de quien lo usa.

Advierten que no han de usarse ni como "castigo" ni con personas de alto riesgo, incluyendo a mujeres embarazadas, ancianos, niños pequeños y gente con discapacidades graves. Tampoco se ha de usar ante "un desafío verbal o físico".

Este tipo de dispositivos se ha usado anteriormente en ciertas operaciones de las fuerzas del orden y también en centros penitenciarios. La CNN informa que en 2024, la cárcel del condado de Oklahoma planeaba usar guantes eléctricos para dar descartas a los reclusos.

"Solo activamos suficientes unidades motoras a través de la piel para estimular el sistema nervioso periférico. No causamos ninguna lesión con nuestro dispositivo", afirmó Justin Morris, distribuidor del producto.

Lo comparan con "la picadura de una abeja"

En ese sentido, John Peters, presidente del Instituto para la Prevención de Muertes bajo Custodia, ha comparado el producto con "la picadura de una abeja". "La sensación es inmediata y aguda. Te distrae. Si el agente recibe algo de resistencia es una herramienta eficaz", añade.

El encargado de la cárcel del condado de Oklahoma dijo que el dispositivo es ideal para su personal, mayoritariamente el femenino.

Sin embargo, tal y como cuenta en Carolina del Sur, estos dispositivos se han usado en incidentes previos que acabaron con cargos penales. Así sucedió en 2022, cuando dos funcionarios del Centro de Detención del Condado de Laures fueron acusados de golpear y de aplicar descargas a un recluso.

"Descargas eléctricas pulsando un botón"

Ante esto, Kica Matos, presidenta del Centro Nacional de Leyes de Inmigración, ha criticado la propuesta de equipar al ICE con estos guantes: "Son una agencia fuera de control y con un fondo de 80.000 millones que les permite inventar y financiar nuevas formas de infligir crueldad a nuestras comunidades".

Así lo ha dicho a la CNN, describiendo el equipamiento de estos agentes con los guantes como algo "repugnante y bárbaro".

De la misma forma lo ven los defensores de los derechos civiles. Jenn Rolnick Borchetta, subdirectora de proyectos sobre vigilancia policial de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, ha afirmado que la gente no debería tener confianza en que el ICE va a usar de forma correcta estos dispositivos.

"El ICE ha pasado este último año que usan la fuerza de forma muy rápida. Ahora van a poder aplicar descargas eléctricas con solo pulsar un botón", ha expresado.

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