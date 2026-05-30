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Sobre Guantánamo

Cuba y EEUU mantienen una reunión militar de alto rango "positiva" en medio de las tensiones

Los detalles Según un breve comunicado del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, este viernes mantuvieron una reunión el viceministro primero y jefe del Estado Mayor General, Roberto Legrá Sotolongo, con el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general Francis Donovan.

Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, y Donald Trump, presidente de EEUUMiguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, y Donald Trump, presidente de EEUUEuropa Press/EFE
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El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (Minfar) ha informado que este viernes han mantenido una reunión el viceministro primero y jefe del Estado Mayor General de esa institución militar, el general de Cuerpo de Ejército Roberto Legrá Sotolongo, con el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general Francis L. Donovan para abordar la situación de la base estadounidense de Guantánamo en la isla.

En un escueto comunicado publicado en las redes sociales, el Minfar ha indicado que el encuentro tuvo lugar "por acuerdo de ambas partes", una reunión que ocurre en un contexto de gran tensión entre ambos países.

Según recoge el escrito, las dos "delegaciones valoran de positivo el encuentro, donde se abordaron temas vinculados con la seguridad entorno al perímetro divisorio del enclave militar", en referencia a la base naval de EEUU en Guantánamo. Asimismo se ha añadido que se "estuvo de acuerdo mantener comunicación entre ambos mandos militares".

Por su parte, el Comando Sur había comunicado que en el encuentro los generales de Cuba y EEUU sostuvieron "un breve intercambio sobre asuntos de seguridad operativa" y abordaron temas como "la seguridad del personal militar y sus familias y la preparación operativa, junto con los oficiales de la base".

"La estación naval de la Bahía de Guantánamo constituye un centro operativo y logístico vital que respalda los esfuerzos militares de los Estados Unidos para contrarrestar las amenazas que socavan la seguridad, la estabilidad y la democracia en nuestro hemisferio", indica la nota estadounidense. Donovan ha realizado, además, una evaluación de la "seguridad perimetral de la base naval".

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