Encuentran muerto a Kevin Halligen, el detective privado acusado de estafar a los padres de Madeleine McCann

El portavoz de la Policía de Surrey ha informado de que la muerte de Kevin Halligen está siendo tratada "como inexplicable", por lo que el "archivo pasará a la oficina del forense a su debido tiempo", señala la 'BBC'.

Además, el mismo medio indica que, según el director de televisión y periodista de investigación que hizo un documental con el fallecido en 2014, Adrian Gatton, "había sangre en la casa, probablemente causada por caídas anteriores cuando estaba borracho o perdiendo el conocimiento".

Gatton, encargado de anunciar ante la prensa lo sucedido, también ha declarado que la muerte de Halligen "no tiene nada que ver con algo sucio aunque mucha gente lo deseara", sino que cree que "está relacionada con el alcoholismo" porque "su casa estaba llena de botellas vacías".

El detective privado se hizo conocido por tomar en marzo de 2008 el caso de la pequeña Madeleine McCann, desaparecida en Portugal en mayo de 2007. Durante el verano de 2008, los periódicos del país publicaron largos informes sobre denuncias que hacían referencia a que Halligen había utilizado indebidamente los fondos de la familia McCann para encontrar a su hija.

Por su parte, el detective negó los hechos en el documental 'The McCanns and The Conman' y afirmó que dichos informes eran una "gran distorsión de lo que realmente estaba sucediendo", según ha señalado la 'BBC'.