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Emiratos Árabes confirma que el copiloto de Flydubai pretendía un ataque suicida contra Israel

Los detalles El fiscal general emiratí, Hamad Saif al Shamsi, ha afirmado en un comunicado que ese plan "tenía como objetivo tomar el control de la aeronave y (..) causar el mayor número posible de víctimas".

Emiratos Árabes confirma que el copiloto de Flydubai quería cometer un "acto terrorista": atacó al piloto con un "hacha de emergencia". Emiratos Árabes confirma que el copiloto de Flydubai quería cometer un "acto terrorista": atacó al piloto con un "hacha de emergencia".laSexta

El copiloto del vuelo de Flydubai que el pasado 30 de septiembre hacía la ruta entre Dubái y Tel Aviv, y que hizo un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudí, planeaba "un ataque suicida contra la terminal de pasajeros del aeropuerto Ben Gurion", en el centro de Israel, confirmó este viernes la Fiscalía General de Emiratos Árabes Unidos (EAU).

El fiscal general emiratí, Hamad Saif al Shamsi, afirmó en un comunicado que las investigaciones revelaron que ese plan "tenía como objetivo tomar el control de la aeronave y utilizarla para llevar a cabo un atentado suicida contra la terminal de pasajeros del aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv, con la intención de causar el mayor número posible de víctimas", según la agencia oficial de noticias emiratí, WAM.

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