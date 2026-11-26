Los detalles Los niños recibirán una acción por parte de la empresa y otra por parte de Musk a título personal, según ha anunciado Musk en una breve publicación en X, sin ofrecer más detalles.

Elon Musk, la persona más rica del mundo, anunció que cada niño en Estados Unidos recibirá dos acciones de SpaceX, valoradas en 18.000 millones de dólares. Una acción será otorgada por la empresa y otra personalmente por Musk, quien detalló que la transferencia se completará cuando expire su periodo de restricción de venta en junio próximo. Esta iniciativa se enmarca en el programa 'Cuenta Trump', diseñado para ofrecer a los menores estadounidenses una participación en el mercado bursátil. SpaceX y Anthropic, empresa rival, han adoptado enfoques distintos sobre la redistribución de beneficios en el auge de la inteligencia artificial. Musk ha canalizado gran parte de sus actividades filantrópicas a través de la Musk Foundation, que cuenta con más de 14.000 millones de dólares en activos.

Elon Musk, la persona más rica del mundo, declaró el miércoles que cada niño en Estados Unidos recibirá dos acciones de SpaceX —la empresa de tecnología espacial e inteligencia artificial que él dirige—, lo que supone una donación valorada en unos 18.000 millones de dólares.

Musk y la empresa rival de inteligencia artificial, Anthropic, han presentado recientemente enfoques muy distintos sobre cómo repartir parte de los beneficios del auge de la IA, en un contexto de creciente escrutinio público y político hacia este sector.

Los niños recibirán una acción por parte de la empresa y otra por parte de Musk a título personal, indicó Musk en una breve publicación en X, sin ofrecer más detalles.

En otro mensaje, Musk señaló que las acciones de SpaceX se transferirán el próximo mes. "La acción que proviene directamente de mí se transferirá cuando expire mi periodo de restricción de venta ('lockup') en junio del próximo año", añadió Musk.

SpaceX informó el miércoles que aportaría una acción de nueva emisión de su capital ordinario de Clase A a cada 'Cuenta Trump' ('Trump Account') activa, añadiendo que Musk igualará personalmente el número de acciones donadas por la compañía.

Una 'Cuenta Trump' es un programa diseñado para ofrecer a los estadounidenses menores de 18 años una participación en el mercado bursátil y ayudarles a generar patrimonio desde una edad temprana. En octubre, la Casa Blanca anunció que se habían abierto cerca de 70 millones de estas cuentas. Las acciones de SpaceX cerraron el miércoles a 127,44 dólares, lo que sitúa el valor de la donación en cerca de 18.000 millones de dólares.

La Musk Foundation cuenta con más de 14.000 millones de dólares en activos

Musk, cuyo patrimonio neto ronda los 824.000 millones de dólares, declaró el mes pasado que regalaría una de sus acciones de SpaceX a cada niño en Estados Unidos. Hasta junio, poseía cerca de 6.420 millones de acciones de la compañía. "El próximo año, regalaré una de mis acciones de SpaceX a cada niño en Estados Unidos. Esta será la primera de muchas", señaló Musk en una publicación en X por aquel entonces. "Entregar acciones —que representan una participación en la economía futura— directamente a las personas es el camino a seguir", añadió Musk.

La mayor parte de las iniciativas filantrópicas de Musk se han canalizado a través de la Musk Foundation, que, según se informa, cuenta con más de 14.000 millones de dólares en activos. En octubre, la presidenta de SpaceX, Gwynne Shotwell, junto con su marido, se comprometieron a entregar una acción de SpaceX a cada uno de los más de dos millones de niños, en el marco de una iniciativa vinculada a Trump.

Anthropic, que recientemente salió a bolsa, anunció el mes pasado que destinará el 5 % de sus acciones a un nuevo fondo dedicado al "bien público". La empresa indicó que esta iniciativa —valorada en unos 54 000 millones de dólares a los precios actuales— le otorgará mayor flexibilidad y capacidad para realizar donaciones en beneficio de la humanidad. Otros ejecutivos también han puesto en marcha importantes proyectos filantrópicos a largo plazo.

Warren Buffett, presidente emérito de Berkshire Hathaway y una de las figuras más destacadas en el ámbito de la filantropía, ha donado hasta la fecha 60 000 millones de dólares; gran parte del resto de su fortuna —que asciende a unos 150.000 millones de dólares— también está destinada a fines filantrópicos.

La Bill & Melinda Gates Foundation ha distribuido más de 100.000 millones de dólares desde su creación en el año 2000, una labor impulsada, en parte, por las donaciones de Buffett.

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