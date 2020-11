En apenas 48 horas los ciudadanos de Estados Unidos elegirán un nuevo presidente para la Casa Blanca. Joe Biden ha llegado a la contienda electoral como favorito, según los sondeos, pero Donald Trump espera repetir victoria tras su sorpresa del año 2016. Todavía queda mucho por decidir, a pesar de que ya haya votado por correo más de la mitad del electorado.

Las elecciones en Estados Unidos siguen un proceso muy diferente a las elecciones en España. No es tan sencillo saber el ganador, hay muchos elementos que entran en juego y hasta el último momento prácticamente cualquier cosa puede pasar. Por ello, seguir estos comicios en algunas ocasiones puede antojarse complicado. ¿Cuándo se vota?, ¿cómo se vota?, ¿cómo se hace el recuento?, ¿qué se decide? Son muchas las preguntas que pueden asaltarnos. Y aquí intentaremos resolverlas todas.

Qué día son las elecciones de EEUU 2020 y cuándo se sabrá el ganador

Las elecciones se celebran el 3 de noviembre de 2020. Así se sigue la tradición de votar el martes posterior al primer lunes de noviembre. Los horarios de apertura y cierre de los colegios electorales varían de un estado a otro —en algunos casos hasta por ciudad o condado—, como indica el Gobierno estadounidense. La mayoría de los centros abrirán sus puertas a las 6:00 horas, mientras que el plazo máximo para votar es hasta las 21:00 horas (específicamente en Nueva York y Dakota del Norte).

Durante la misma noche del 3 de noviembre se podrá conocer el recuento de votos popular efectuado de manera presencial. Este hecho siempre ha permitido a los expertos hacerse una idea de quién ha salido victorioso en la contienda electoral. No obstante, este año se espera que el ganador se conozca más tarde de lo habitual.

Debido a la pandemia del coronavirus, el voto por correo en estas elecciones se ha disparado a niveles nunca vistos. Si bien algún que otro estado, como Florida, podrá empezar su recuento antes del día de las elecciones, la gran mayoría de territorios estadounidenses cerrará su voto por correo una vez cerradas las urnas, apunta la BBC.

En esta línea, The Telegraph indica que algunos estados clave permiten que los votos por correo se envíen más tarde. Este es el caso de Pensilvania y Carolina del Norte (antes del 6 de noviembre), Minnesota y Nevada (antes del 10 de noviembre) y Ohio (antes del 13 de noviembre). A diferencia de otros comicios, tener una simple noción de quién ha salido mejor parado podría tardar días e incluso semanas.

Cómo se efectúa el voto en las elecciones de EEUU

El sistema electoral estadounidense cuenta con una peculiaridad: los ciudadanos no votan de forma directa, sino que deben apoyarse en una serie de electores, que son los que efectúan el voto final en su nombre. Este proceso, que marca definitivamente quién será el próximo presidente de Estados Unidos, se efectuará el próximo 14 de diciembre, aunque para entonces ya se debería saber, por el análisis del voto, quién ha ganado.

El día de las elecciones (o semanas antes si se vota por correo), los votantes muestran su apoyo a un candidato. La entidad que gestiona quiénes son los electores que depositarán el voto de los ciudadanos se conoce como Consejo Electoral. Para cada estado hay asignado un número de electores del Consejo Electoral igual al de miembros del Congreso (Cámara de Representantes y Senado). Por tanto, actualmente hay 538 electores que los candidatos pueden obtener. Para ganar, el candidato debe reunir un mínimo de 270 votos (más de la mitad) de dichos electores.

Se trata de un dato que no se conoce hasta el mes siguiente a los comicios. Además, no siempre es representativo con respecto al voto popular: en más de una ocasión, como le ocurrió a Hillary Clinton en 2016 o a Albert Gore Jr. (rival de George W. Bush en los comicios del año 2000), el candidato con más votos no logró hacerse con la victoria.

Cuáles son los requisitos que deben cumplir los ciudadanos para votar

- Los ciudadanos que quieran participar en las elecciones del próximo 3 de noviembre deben de cumplir una lista de condiciones, que se resumen en el siguiente listado:

- Tener la ciudadanía estadounidense.

- Cumplir los requisitos de residencia del estado donde se va a votar (pueden cumplirlos aun sin vivir en él).

- Tener 18 años el día de las elecciones.

- Estar inscrito para votar (eso no necesario en Dakota del Norte).

Entonces, ¿quiénes son los descartados? Según apunta el Gobierno estadounidense en su página web, quedan excluidos los no ciudadanos (incluso los residentes permanentes con 'Green card', el permiso para extranjeros), algunas personas condenadas por delitos graves, ciertos discapacitados mentales (las normas varían dependiendo del estado) y los ciudadanos de estados asociados como Puerto Rico.

El presidente elegido ejerce su mandato durante cuatro años. No obstante, si está ante su primera elección, como es el caso de Joe Biden, podría optar a unas elecciones más y extender su gobierno hasta los 8 años. Donald Trump, por el contrario, se enfrenta a sus últimos comicios.

Qué más se decide el 3 de noviembre

Las elecciones del próximo martes no solo dejarán consigo el nombre propio del nuevo mandatario, sino que además suponen un vital punto de inflexión legislativo y político en los próximos años. Este día se celebran también las elecciones legislativas, que básicamente renuevan el Congreso; es decir, el Senado (que está compuesto por 100 senadores), y la Cámara de Representantes, formada por 435 miembros.

El pasado 26 de octubre, el periodista Guillermo Fesser,corresponsal en Estados Unidos, recordaba en El Intermedio la importancia que tienen estas votaciones, especialmente las de la cámara alta: “El Senado es casi lo más importante. Un presidente que no tenga el Senado, se vio con Obama en 2010, no puede hacer prácticamente nada, mientras que uno que sí lo tiene, como Trump, puede hacer prácticamente lo que le dé la gana”, explicaba.

El Senado se renueva por tercios cada dos años, por lo que un senador ofrece un servicio de seis años. La Cámara de los Representantes también se renueva cada dos años, aunque a diferencia de lo que ocurre en la otra cámara, no hay un representante por cada estado, sino que el número de miembros varía en función de la población del territorio.

