Las elecciones de Buenos Aires, cruciales para comprobar los apoyos a Milei tras las acusaciones de corrupción a su hermana

¿Qué está pasando? Karina Milei ha tenido que salir escoltada por una muchedumbre después de que depositara su voto en un colegio de la provincia más poblada de Argentina.

Las elecciones que se celebran en Buenos Aires --la provincia más poblada de Argentina-- van a servir para pulsar el apoyo actual a Javier Milei. Este domingo, ha sido imposible llegar hasta Karina Milei, quien ha salido escoltada por una muchedumbre tras votar en un colegio electoral. No había opositores en la calle, sino que la seguridad solo la separaba de los periodistas que, en vano, trataban de preguntar a la hermana del presidente argentino.

Al llegar al colegio electoral, Karina Milei se encontró con un "3%" escrito sobre su nombre, en referencia a las mordidas que habría cobrado de una farmacéutica, según los audios difundidos del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, un escándalo cuya repercusión se mide este domingo en las urnas de la capital argentina.

En este sentido, Victoria de Masi, periodista argentina y autora de 'Karina: La Hermana. El Jefe. La soberana', destaca que las elecciones de Buenos Aires, "si bien son menores, generan mucha expectativa porque van a mostrar de alguna manera cómo impactó en la sociedad este caso", a lo que añade que "ese lema que quizás corría hace 15 o 20 días de que la libertad arrasa, me parece que en la última semana puso al Gobierno un poco en duda".

Mientras, desde el Gobierno, Javier Milei ha salido a defenderla, culpando a una oposición que, asegura, está nerviosa: "Trataron de acusarnos de ladrones, fueron contra nuestras vidas humanas y, además, se metieron contra mi hermana; lo que pasa es que están asustados", ha declarado el presidente argentino.

De estas urnas saldrá la primera foto de cómo valora el país al Gobierno de Javier Milei.