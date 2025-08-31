Escándalo en Argentina: unos audios revelan que la hermana de Milei habría recibido sobornos en la compra de medicamentos

Los detalles Todas las miradas se dirigen ahora a Karina Milei, quien es secretaria de Presidencia del Gobierno argentino y estaría envuelta en una trama de corrupción.

Karina Milei, hermana del presidente argentino, es también su secretaria de Presidencia y figura clave en su entorno. Recientemente, ha sido señalada en un escándalo de corrupción, donde un audio del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, sugiere que ella recibía un 3% a 4% de sobrecostes en la compra de medicamentos, lo que equivaldría a 800.000 dólares mensuales. Juan Luis González, periodista, indica que los contratos amañados con una farmacéutica crecieron un 1.000%. Karina Milei, en audios filtrados, pide unidad y niega las acusaciones. Este escándalo surge en un momento crítico, a semanas de las elecciones regionales, y podría desestabilizar al Gobierno de Javier Milei.

Karina Milei es mucho más que la hermana del presidente de Argentina, ya que también es su secretaria de Presidencia, su agenda, su guía, su sombra, y es a ella a quien ahora apuntan los audios de la última trama de corrupción en Argentina.

Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, afirmó en un audio que a Karina Milei le debía "llegar entre el 3% y el 4%". Ese porcentaje supondría un total de 800.000 dólares mensuales para la hermana del presidente argentino de los sobrecostes en la compra de medicamentos a una única farmacéutica.

En este sentido, Juan Luis González, periodista y autor de la primera biografía no autorizada de Javier Milei, destaca que "los contratos están firmados y estuvieron pagados". "La empresa con la que el Gobierno habría hecho las licitaciones amañadas creció un 1.000% en el contrato de los estados con este Gobierno", indica.

Ahora, unos audios de la propia hermana del líder argentino han salido a la luz. En ellos, no hace ninguna referencia a los registros de Diego Spagnuolo, sino que pide "no entrar en la pelea". "Nosotros tenemos que estar unidos. Yo entro a las 8:00 horas y me voy a las 23:00 horas de la Casa Rosada", señala la política en la grabación.

"Se habla de una grabación de una hora, en la que no dice nada relevante, pero el mensaje es que está grabada, y que van a aparecer más cosas", subraya Juan Luis González, a lo que añade: "Karina Milei es Javier Milei; son inseparables; ella es la persona más poderosa que el Gobierno, más que el hermano incluso".

Por su parte, Milei ha defendido que todo es mentira: "No es más que otro ítem en la lista de artilugios de la casta", ha declarado el presidente de Argentina.

Este escándalo llega a solo unas semanas de las elecciones regionales, y ha provocado escenas como la del líder argentino y su hermana huyendo de una muchedumbre enfurecida. El terremoto en la Casa Rosada podría hacer temblar al Gobierno de Javier Milei.