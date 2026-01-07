EEUU quiere todo bajo control en Venezuela: Diosdado Cabello se convierte en su objetivo frente a una Delcy Rodríguez a sus pies

¿Por qué es importante? Trump tiene muy claro quién puede causarle graves problemas en Venezuela: el actual ministro del Interior. La mayoría del ejército se supone que está de su parte y por lo tanto podría poner en peligro algo parecido a una transición en Caracas.

Donald Trump identifica al ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, como una amenaza clave para sus intereses en Venezuela, debido a su influencia sobre el ejército, lo que podría obstaculizar una transición en Caracas. Cabello ha mostrado poder en la capital y se ha convertido en un objetivo de Estados Unidos, especialmente si no sigue el ejemplo de Delcy Rodríguez al alinearse con Trump. En lugar de ceder, Cabello desafía públicamente a la administración estadounidense, criticando sus acciones y culpándolos por la creciente hostilidad antinorteamericana. Tras la captura de Nicolás Maduro, Cabello lidera la lista de recompensas de EE.UU., con 25 millones de dólares ofrecidos por información que conduzca a su arresto, acusado de narcoterrorismo y otros cargos.

Trump tiene muy claro quién puede causarle graves problemas en Venezuela: el actual ministro del Interior, Diosdado Cabello. La mayoría del ejército se supone que está de su parte y por lo tanto podría poner en peligro algo parecido a una transición en Caracas.

En las últimas horas se ha paseado por la capital en una muestra de poder ante los venezolanos, hacia dentro, y también hacia fuera. Según la agencia Reuters, Cabello se ha convertido ya en el próximo objetivo de EEUUsi no hace como Delcy Rodríguez y se pliega a los deseos de Trump.

Pero lejos de ceder, su reacción, de momento y en público, ha sido el desafío. "Deben saber allá en la Administración que han generado un sentimiento antinorteamericano terrible", declaró. Y agregó: "Por haber asesinado a un grupo de venezolanos que no tenían nada que ver".

"Quienes se ríen hoy de su propia desgracia no entienden que aquí todavía sigue la revolución bolivariana", afirmó tras los ataques estadounidenses de la madrugada del pasado sábado, que se saldaron con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores y decenas de muertos civiles y militares.

De hecho, tras la captura de Maduro, Cabello encabeza ahora junto al terrorista indio Dawood Ibrahim la lista de las mayores recompensas ofrecidas por Estados Unidos: 25 millones de dólares, igual a la que se ofreció inicialmente por el líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden. Esta cifra, en el caso de Cabello, se actualizó en enero de 2025, ya que hasta entonces se prometían 10 millones por información que condujera a su arresto y/o condena.

En el cartel que pide enviar cualquier pista a la Administración de Control de Drogas (DEA) estadounidense, se apunta que se le busca por conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importación de cocaína y conspiración para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo a un delito de drogas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.