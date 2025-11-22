Maduro responde con música y un baile de "sí a la paz" a la nueva amenaza de EEUU

Nicolás Maduro bailando bajo el ritmo de un remix de frases suyas como "sí a la paz"

Estados Unidos prosigue en su misión en aguas del Caribe para, según defienden, combatir el narcotráfico y con el punto de mira principalmente en Venezuela. Este viernes, el país norteamericano ha pedido a los aviones civiles "extremar la precaución" al sobrevolar el país latinoamericano, una advertencia que Nicolás Maduro ha respondido con un baile al ritmo de un remix hecho con frases de sus propios discursos en las que apela a la paz.

Este viernes, la Administración Federal de Aviación (FAA) de EEUU emitió un aviso instando a los vuelos comerciales a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa en la región", un aviso que ha llegado con el nutrido despliegue militar de Washington en la zona para presionar al Gobierno de Nicolás Maduro.

La FAA emitió una comunicación en la que advirtió "sobre una situación potencialmente peligrosa en la región de información de vuelo de Maiquetía", que corresponde al espacio aéreo controlado por Venezuela, que incluye también parte del Caribe sur y oriental.

"Se recomienda a los operadores extremar la precaución al operar en la región de información de vuelo de Maiquetía a todas las altitudes debido al deterioro de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela o sus alrededores. Las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, incluyendo durante el sobrevuelo, las fases de llegada y salida del vuelo", añade el escrito, que considera que el riesgo afecta también a los aeropuertos y a las aeronaves en tierra en la mencionada región.

Un paso que se suma a la afirmación de Donald Trump, quien este viernes también afirmó que hablará pronto con Maduro para decirle "algo muy específico". "Hablaré con él en un futuro no muy lejano, pero no puedo contarte lo que le voy a decir", declaró el líder estadounidense en una entrevista con la emisora Fox Radio.

No obstante, esta nueva amenaza de Estados Unidos ha sido respondida con un baile por parte del presidente venezolano. Maduro, desde el palacio presidencial de Miraflores, tras una marcha por el Día del Estudiante Venezolano, arrancó a bailar al ritmo de un remix hecho con frases de sus propios discursos como "No a la guerra loca, sí a la paz, por favor".

