EEUU no deja títere sin cabeza en Europa: insulta a los países de la UE y avisa de que Trump es el nuevo "sheriff" en el mundo

En un contexto en el que el JD Vance y Zelenski se han reunido en plena escalada bélica, al Vicepresidente de Estados Unidos no se le ha ocurrido otra cosa que plantarse en Múnich a insultar a los europeos. De hecho, ha habido un momento en el que JD Vance parecía hablar para sus súbditos más que para los dirigentes europeos.

"La amenaza que más me preocupa con respecto a Europa no es Rusia, ni China, ni ningún otro actor externo. Lo que me preocupa es la amenaza que viene desde dentro: el retroceso de Europa respecto de algunos de sus valores más fundamentales, valores que comparte con Estados Unidos", ha asegurado el Vicepresidente.

No ha dejado rincón de Europa sin golpear. Tampoco ha faltado la arenga contra el cordón sanitario a la ultraderecha aunque no ha hecho falta que nombrara a AfD para saber a quién se refería. Y, para amedrentar, JD Vance ha avisado de que hay un nuevo sheriff en el mundo: Donald Trump.

En tono de superioridad, el Vicepresidente de Estados Unidos ha venido este viernes a Europa a menospreciarla. "En toda Europa la libertad de expresión está en retroceso", ha asegurado. Sin ir más lejos, JD Vance ha cuestionado todos los estamentos del continente al asegurar que "vemos a los tribunales europeos cancelando elecciones".

Incluso ha tirado de eso de "cualquier momento pasado fue mejor". "Desafortunadamente cuando miro a Europa hoy no sé qué les ha pasado a algunos ganadores de la guerra fría", ha dicho el republicano.

Pero JD Vance ha repartido para todos: Bruselas, Suecia, Reino Unido... Y tras el reparto de recados ha ido al epicentro de su discurso eurófobo con mensajes que parecían extraídos de mítines de la ultraderecha. "No hay cosa más importante que la inmigración masiva", ha comentado.

Además aunque no ha nombrado a la AfD, con displicencia, ha pedido que no se hagan cordones sanitarios a la ultraderecha cuando en nueve días los alemanes votan.

"Ninguna democracia estadounidense, alemana o europea sobrevivirá a decirles a millones de votantes que sus pensamientos y preocupaciones no son válidas o no merecen ser tomadas en cuenta", ha insistido el Vicepresidente estadounidense.

Pero para JD Vance hay un salvador y, dice, está "en Washington". "Hay un nuevo sheriff en la ciudad. Bajo el liderazgo de Donald Trump", ha dicho.