Zelenski exige "un plan común del mundo civilizado" para la paz que cuente con Ucrania, EEUU y la UE

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha pedido este viernes durante la Conferencia de Seguridad de Múnich que Estados Unidos (EEUU) cuente con Europa para desarrollar un plan con el que negociar el final de la guerra con Rusia. Unas declaraciones que llegan después de que esta semana Donald Trump hablará con Vladimir Putin para acordar iniciar "de inmediato" las conversaciones para poner fin a un conflicto a punto de cumplir tres años.

Desde entonces, las especulaciones se han sucedido en torno a las posiciones de todas las partes, incluida la Unión Europea (UE) que también exige ser partícipe en las negociaciones. Una idea con la que Zelenski está de acuerdo según lo asegurado hace unos minutos: "Es muy necesario hacer un plan común del mundo civilizado, compartir estas cosas con nuestros amigos, y la ayuda de nuestros amigos de Europa es muy necesaria". De hecho, ha reiterado que ni él ni el pueblo ucraniano aceptarán ninguna decisión sobre Ucrania que no cuente con Ucrania. Otra coincidencia con Europa.

Si bien Zelenski ha restado importancia a la llamada que este miércoles hizo el presidente de EEUU al líder del Kremlin. "Las llamadas de teléfono son llamadas, olvidémonos de eso. Pienso que lo importante es la reunión, no tomar ninguna decisión sobre Ucrania sin Ucrania, esto es algo que nunca aceptaremos", ha asegurado. Incluso, detalla que para él "el orden de la reunión sería primero Estados Unidos, después Europa y finalmente Rusia".

Asimismo, el presidente ucraniano ha dicho estar preparado para viajar en cualquier momento a Washington para hablar con Trump sobre el camino a la paz, aunque, por el momento, el único encuentro confirmado -sin fecha- es el del americano con el ruso en Arabía Saudí. De hecho, cuando ambos anunciaron su charla también mostraron su disposición a viajar a sus países. Así las cosas Zelenski tampoco ha dudado en pedir al republicano más sanciones contra Rusia, puesto que "tiene todo el poder para hacerlo".

Respecto a la reciente postura conocida de la Administración Trump en torno a la integración de Ucrania en la OTAN, el mandatario ucraniano ha reafirmado que el ingreso de su país en la alianza transatlántica es la opción más beneficiosa tanto para Ucrania como para EEUU y el resto de países miembros. Zelenski ha dicho que Ucrania seguirá intentando entrar en la OTAN en el futuro si no es aceptada en el corto plazo, e insistió en que una Ucrania que quede fuera deberá desarrollar su propia fortaleza militar, para lo que necesitará dinero, para protegerse de Rusia.

Una protección que ahora desde EEUU se señala a Europa para que se haga cargo de ella, mientras se reparte la tarta con Moscú. Algo que podría verse beneficiado por las palabras de este viernes de la presidenta de la Comisión Europa (CE), Ursula Von der Leyen. También desde Múnich ha asegurado que es necesario "acelerar" la adhesión de Ucrania a la UE.

En esa línea, Zelenski también ha admitido que vería "muy raro" que Trump se inclinara por aceptar los términos de Rusia para poner fin al conflicto en Ucrania. "A mí me parecería muy raro que la posición de Estados Unidos se reorientara hacia Rusia", ha subrayado desde la ciudad alemana. Además, ha insistido en que "EEUU no ocupa una posición de mediación" sino que "está en la cima". Por eso "debe estar de nuestra parte porque es Rusia quien nos ha atacado. Nosotros tenemos la razón y ellos no. Y aquí sí que no debe haber concesiones de ningún tipo", ha dicho Zelenski.