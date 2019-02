EEUU advierte a Maduro: si no abandona pronto el poder en Venezuela podría acabar en "Guantánamo"

"Ayer tuiteé que le deseo un retiro largo y tranquilo en una bonita playa lejos de Venezuela. Y cuanto antes aproveche esa oportunidad, más probable será que pueda tener un retiro agradable y tranquilo en una playa bonita en lugar de estar en otra zona playera com Preguntado por Efe, un portavoz de Bolton no quiso hacer más comentarios sobre la afirmación del asesor de Trump, un conocido defensor de la prisión militar que EE.UU. tiene en la base naval de Guantánamo y que trabajó para el presidente estadounidense que abrió ese campo de detención, George W. Bush (2001-2009).

La advertencia de Bolton llegó en respuesta a una pregunta que le hizo el presentador de radio conservador Hugh Hewitt, quien indagó sobre si Maduro se enfrenta a un posible "mal final" como el que tuvieron el dictador italiano Benito Mussolini o el rumano Nicolae Ceausescu, quienes murieron ejecutados.

Bolton aconsejó este jueves a Maduro y sus principales asesores que "aprovechen la amnistía" que se ha planteado ofrecer a los políticos chavistas el jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, quien se proclamó como presidente interino de Venezuela y ha sido reconocido por EE.UU. y otros países.

El asesor de Trump deseó en su tuit a Maduro "una larga y tranquila jubilación, viviendo en una bonita playa en algún lugar lejos de Venezuela", y la Casa Blanca aseguró después estar "abierta a tener conversaciones" sobre "dónde podría aterrizar" el presidente venezolano si decide abandonar el poder.

"No estoy seguro de si nadie en Venezuela puede garantizar la seguridad de Maduro" en caso de que se quede en el país después de abandonar el poder, dijo un alto funcionario estadounidense, que pidió el anonimato, en una conferencia de prensa el jueves. "Maduro siente la necesidad de que su equipo de seguridad esté compuesto de gente que no es venezolana, que son cubanos y rusos, así que no creo que Maduro se sienta seguro entre los venezolanos, y probablemente preferiría otro lugar", agregó.

La advertencia de Bolton sobre Guantánamo llega cuatro días después de que el asesor de Trump generara revuelo al comparecer ante la prensa el pasado lunes sosteniendo una libreta en la que podía leerse la frase "5.000 tropas a Colombia".

Bolton no quiso hoy dar detalles sobre qué significaba esa referencia, que un exfuncionario del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Fernando Cutz, interpreta como una posible "operación psicológica" para presionar a los militares venezolanos y provocar que rompan con Maduro, según dijo en declaraciones a Efe.

El asesor de Trump sí confirmó en su entrevista radiofónica, no obstante, que Estados Unidos "no" está planeando ninguna intervención militar inminente en Venezuela, ya sea de forma unilateral o con la ayuda de Colombia o Brasil