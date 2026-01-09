Macron complace a Trump: Francia aplaza la cumbre del G7 y el republicano tendrá libre el día de su cumpleaños

Los detalles El inicio del encuentro estaba previsto para el 14 de junio, día del cumpleaños del presidente de EEUU, pero el Eliseo lo celebrará del 15 al 17 de junio tras "las consultas con los socios del G7"

Francia ha decidido aplazar un día la cumbre del G7, inicialmente programada para el 14 de junio, coincidiendo con el 80 cumpleaños de Trump. Este cambio, aparentemente para complacer al presidente estadounidense, se justificó por el Palacio del Elíseo tras "consultas con los socios del G7". Trump ha estado planificando su celebración en la Casa Blanca, con un evento que incluirá una pelea de la UFC. Mientras tanto, los líderes del G7 deberán esperar hasta el día siguiente para iniciar la cumbre.

La estrategia muy agresiva de Donald Trump sigue saliéndole bien hasta con sus aliados. La última prueba de ello es que, probablemente para complacerle, Francia ha decidido aplazar un día la cumbre entre los líderes del G7 porque coincidía con su 80 cumpleaños el próximo 14 de junio.

Y su cumpleaños, al parecer, parece más importante que una reunión del más alto nivel político mundial en medio de las tensiones internacionales. En primera instancia, el país galo liderado por Emmanuel Macron puso el 14 de junio como fecha de inicio del encuentro, pero ahora lo ha aplazado un día.

Según ha justificado el Palacio del Elíseo, este cambio se debe tras "las consultas con los socios del G7". Y la realidad es que si miramos el calendario, este cambio deja libre de agenda el cumpleaños de Donald Trump.

Porque el presidente estadounidense lleva ya meses preparando su fiesta. Esa que organizará en la propia Casa Blanca y en la que utilizará en los jardines de la sede estadounidense para montar un escenario con capacidad para 5.000 personas que podrán ver una pelea entre dos luchadores de la UFC.

Mientras, los miembros del G7 pueden esperar sentados a que el gran jefe celebre sus 80 años para, al día siguiente, poder comenzar la cumbre en Evian-les-Bains, cerca de la frontera suiza.

