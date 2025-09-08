Ahora

De 25 años

Uno de los seis muertos en el ataque terrorista de Jerusalén es un joven español de Melilla

El contexto El ataque terrorista se ha producido en una parada de autobús. Una de las víctimas es Yaakov Pinto, un joven español de 25 años natural de Melilla que vivía en Israel, según confirma la Agencia EFE.

Escena del ataque terrorista ocurrido en Jerusalén que deja al menos seis muertos
Uno de los seis muertos en el ataque a tiros este lunes en una parada de autobús de Jerusalén es Yaakov Pinto, un joven español de 25 años natural de Melilla que vivía en Israel, confirmaron a EFE fuentes consulares y familiares. Pinto, que se acababa de casar, murió en el lugar junto con otros dos jóvenes de unos 30 años.

Según informó el servicio de emergencias israelí MDA, tres de los muertos en el mismo sitio del ataque, entre ellos Pinto, eran hombres de unos 30 años y otro era un hombre de unos 50.

A ellos hay que sumar una mujer de unos 50 años que fue trasladada en estado crítico al hospital y otro fallecido en otro centro hospitalario. Según el MDA, doce personas más fueron trasladadas a hospitales, de ellas siete en estado grave por heridas de bala, tres leves por fragmentos de vidrio y dos más en estado moderado.

El suceso ocurrió unos minutos pasadas las diez de la mañana hora local en la calle Yigal Yadin, en el cruce de carreteras de Ramot, al norte de la ciudad, cuando dos atacantes abrieron fuego contra una parada de autobús cercana a dos asentamientos israelíes.

Las dos personas que abrieron fuego este lunes contra civiles de una parada de autobús de Jerusalén son dos ciudadanos palestinos, informó el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, desde Hungría.

El Ejército israelí anunció el despliegue de soldados en la zona del ataque y también en las afueras de la capital cisjordana, Ramala, "para combatir el terrorismo".

