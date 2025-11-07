Donald Tang, la cara visible de Shein: de lavar platos a hacerse con el cargo de presidente ejecutivo de la compañía

Los detalles Tang es el único rostro conocido de la empresa china, ya que ni siquiera los empleados de Shein serían capaces de reconocer al fundador de la marca.

Shein ha sido objeto de controversia en Francia por vender muñecas sexuales con apariencia infantil. A pesar de su fama mundial, se sabe poco sobre la compañía y sus miembros. La única figura pública de Shein es Donald Tang, su presidente ejecutivo, quien fue promocionado en la apertura de la primera tienda física en París. Originario de Shanghái, Tang emigró a Estados Unidos a los 17 años por amor, trabajando inicialmente como lavaplatos mientras estudiaba Ingeniería Química. Posteriormente, se adentró en el mundo financiero y cinematográfico. En 2022, se unió a Shein, convirtiéndose en su rostro más visible.

Nacido en Shanghái (China) en 1963, emigró a Estados Unidos con 17 años por amor. Siguiendo a su esposa, a la que conoció en una competición de matemáticas cuando eran adolescentes: "Te bajas del avión con 20 dólares y allá vas. Solo quería estar con la chica a la que amaba, eso era el éxito para mí. Nunca pensé en hacer dinero u otra cosa".

Allí, empezó a trabajar fregando platos para poder sobrevivir. Empleo que compaginó con los estudios que cursó de Ingeniería Química. Tanto compaginó que asegura que se pasó sus primeros 12 años en el país sin tener vacaciones.

Con el sueldo de su mujer, se inició en la compra-venta de activos financieros hasta que logró entrar y ascender rápidamente en Wall Street. Tras la crisis financiera de 2008, probó suerte en la industria cinematográfica y fundó Tang Media Partners, una compañía dedicada a la creación y producción de contenido para cine y televisión.

En noviembre de 2022 se unió a Shein y, en apenas seis meses, se hizo con el cargo de presidente ejecutivo de la compañía. Una de la que es la única cara visible porque a su fundador no lo reconocerían ni sus propios empleados.