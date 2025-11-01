Dimiten el jefe de Gabinete de Milei y el ministro del Interior de Argentina días después de su triunfo en las legislativas

Los detalles Ambos miembros del Ejecutivo han presentado su renuncia con apenas 15 minutos de diferencia. Milei ha dado las gracias a su exjefe de Gabinete por su "servicio a la patria".

Guillermo Francos, jefe de Gabinete del Gobierno de Argentina, y Lisandro Catalán, ministro del Interior, han dimitido de sus cargos en el Ejecutivo de Javier Milei apenas unos días después de la victoria de Libertad Avanza en las elecciones legislativas del país.

"Señor presidente, ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional me dirijo a usted para presentarle mi dimisión como jefe de Gabinete de Ministros para que pueda afrontar sin condiciones la etapa de gobierno que se inicia tras las elecciones del 26 de octubre", ha señalado Francos en redes sociales.

Además, el ya exjefe de Gabinete ha agradecido a Milei "la opción de servir con lealtad y con patriotismo al país ya su Gobierno".

"Ha sido un honor ser parte de un proyecto transformador que tiene como objetivo encaminar a Argentina a una senda de libertad y de progreso. Siempre podrá contar conmigo", ha concluido en el comunicado.

Milei, en ese sentido, ha comunicado a través de su oficina de presidencia que acepta la renuncia de Francos y ya ha nombrado como su sucesor a Manuel Adorni, hasta ahora portavoz del Gobierno. El nombramiento responde "al resultado de las elecciones, a la necesidad de renovar el diálogo político y una segunda etapa enfocada a las reformas estructurales que Argentina necesita".

El presidente argentino ha dado, además, las gracias a Francos por su "servicio a la patria" y por ser una figura "clave" en su primera etapa al frente del Gobierno argentino.

Un cuarto de hora después, quien presentó su dimisión fue Lisandro Catalán, ministro del Interior, después de llevar apenas mes y medio en el cargo. "Agradezco a Milei la confianza que ha depositado en mí para iniciar una etapa de diálogo y de consensos. Seguiré apoyando su gestión y a Libertad Avanza", ha comunicado a través de X.

Estas renuncias se producen a escasos días de la victoria del partido de Milei en las elecciones legislativas parciales, en las que obtuvo el triunfo con algo más del 40%.

