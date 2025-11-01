Nuevos detalles sobre el robo del Louvre: inculpan a una mujer de 38 años como cómplice

Los detalles Está imputada por complicidad de atraco en banda organizada y asociación de malhechores. Comparecerá ante otro juez que debe determinar si la pone en prisión preventiva como ha solicitado la Fiscalía.

Una mujer de 38 años ha sido acusada de complicidad en el robo de joyas en el museo del Louvre, mientras que otro detenido ha sido liberado sin cargos. Estos son dos de los cinco arrestados en relación con el robo, cuyo botín asciende a 88 millones de euros. La mujer, vecina de La Courneuve, está imputada por complicidad de robo en banda organizada y podría enfrentar prisión preventiva. Se desconoce su papel exacto en el robo del 19 de octubre, en el que participaron cuatro individuos. Dos primeros detenidos confesaron parcialmente su participación, uno de ellos fue arrestado en el aeropuerto Charles de Gaulle. La investigación sigue en curso, buscando al cuarto miembro del grupo.

Una mujer de 38 años ha sido inculpada este sábado como cómplice en el impactante robo de joyas en el museo del Louvre que ha dado la vuelta al mundo. Asimismo, según indican fuentes judiciales, otro de los arrestados el pasado miércoles ha sido liberado sin cargos.

Se trata de dos de los cinco detenidos este jueves en relación con el gran robo, cuyo botín asciende a 88 millones de euros. Algunos de los arrestados fueron presentados ante un juez tras dos días de interrogatorios.

La mujer sería vecina de La Courneuve, municipio del este de París, y está imputada por complicidad de robo en banda organizada y asociación de malhechores y comparecerá ante otro juez que debe determinar si la pone en prisión preventiva como ha solicitado la Fiscalía.

"Está hundida, niega los hechos que le imputan y no entiende nada", aseguró a los medios su abogado, Adrien Sorrentino. La Fiscalía aseguró que dará más precisiones a lo largo de la jornada, cuando está previsto que sean presentados ante el juez los otros dos detenidos.

Por el momento se desconoce el papel que imputan a la mujer dentro de la operación de robo, que tuvo lugar el pasado 19 de octubre y en el que participaron de forma directa cuatro individuos. Según la cadena BFMTV, uno de los cuatro detenidos el pasado miércoles es sospechoso de haber participado de forma directa en el robo, ya que se encontraron restos de su ADN en alguno de los elementos utilizados para el robo, un extremo no confirmado de forma oficial.

El final de los interrogatorios de los arrestados antes de que acabe el periodo de 96 horas que autoriza la ley se interpreta como un avance de las investigaciones en relación con ellos. Esta nueva imputación se suma a las de los dos primeros detenidos en relación con ese robo, que fueron arrestados el pasado domingo, una semana después del espectacularsuceso.

Según indicó la fiscal de París, Laure Beccuau, los dos primeros detenidos confesaron "parcialmente" su participación. Uno de ellos fue detenido en el aeropuerto Charles de Gaulle, cuando se aprestaba a tomar un avión con destino a Argelia, su país natal, lo que precipitó la operación policial.

El otro fue detenido en cerca de su domicilio en Aubervilliers, a las afueras de París. Entre los cinco últimos detenidos figura una persona que estaba "en el punto de mira" de los investigadores también por su presunta participación directa en este atraco, señaló la fiscal. Faltaría pues el cuarto miembro del comando.

