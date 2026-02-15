La relación EEUU-Europa, del idilio en los inicios al desencanto con las acciones de Trump

Los detalles La alianza que se produjo tras la Segunda Guerra Mundial se ha mantenido durante décadas con gestos recíprocos de respeto, cosa que el republicano ha dinamitado con sus palabras contra el continente.

La relación entre la Unión Europea y Estados Unidos comenzó de manera idílica tras la Segunda Guerra Mundial, consolidándose durante la Guerra Fría con líderes como Kennedy, Nixon y Carter, quienes fortalecieron los lazos transatlánticos. Ronald Reagan también utilizó esta alianza para presionar a la Unión Soviética, mientras que George Bush padre gestionó el final de la Guerra Fría. Bill Clinton intensificó estos vínculos con frecuentes visitas a Europa. Sin embargo, las tensiones surgieron bajo George W. Bush debido a la Guerra de Irak. Barack Obama restauró la confianza, pero Donald Trump deterioró las relaciones con su política "America First".

El inicio de la relación entre la Unión Europea y Estados Unidos fue idílico. Nos querían y les queríamos en una alianza que se produjo tras la Segunda Guerra Mundial.

Tanto que, en plena Guerra Fría y recién construido el muro que partió Berlín en dos, el presidente Kennedy visitó la ciudad alemana para lanzar este mensaje histórico: "Yo también soy berlinés".

Sus sucesores, tanto el republicano Richard Nixon como el demócrata Jimmy Carter, reforzaron los lazos con Europa. El propio Carter apoyó la democracia española. "Una relación preciosa y muy especial", decía el estadounidense

Una relación acentuada incluso con el conservador Ronald Reagan. cuyo objetivo era apuntillar a la Unión Soviética y para eso necesita a Europa. Pero acabó siendo George Bush padre quien acabó lidiando con el final de la Guerra Fría y la reunificación europea. Es la victoria de la diplomacia.

Un espíritu que Bill Clinton encarna mejor que nadie. En sus ocho años como inquilino de la Casa Blanca viajó hasta 24 veces al continente. Estados Unidos y Europa eran más uña y carne que nunca.

Pro tras él se produjeron las primeras tensiones, con George W. Bush como presidente, a cuenta de la Guerra de Irak. Reino Unido y España se acercan a la postura yanqui, pero Alemania y Francia se alejan.

Es Barack Obama el encargado de restaurar la confianza entre la Unión Europea y Estados Unidos. Incluso llega a oponerse al Brexit. Hasta que todo empieza torcerse en 2017 con el "America First" de Donald Trump en su primer mandato, que ya se caracteriza por la confrontación y la guerra comercial

Por eso la Unión Europea recibió la llegada de Joe Biden al poder con los brazos abiertos. Un espejismo porque la segunda legislatura de Donald Trump ha dinamitado las relaciones.

"La Unión Europea se creó para perjudicar a Estados Unidos. Ese es su propósito", afirma el republicano, quien ha llevado las relaciones transatlánticas a su punto más crítico en décadas.

