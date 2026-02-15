Estados Unidos aborda el petrolero 'Veronica III' en el Índico tras una larga persecución desde el Caribe

Los detalles El Departamento de Guerra, en un comunicado, ha afirmado que el buque "trató de desafiar la cuarentena ordenada por Trump". "Por tierra, mar o aire te encontraremos y haremos justicia", añaden.

El Departamento de Guerra de EE.UU. ha interceptado el petrolero 'Veronica III' en el océano Índico, acusado de violar el bloqueo a operaciones de crudo vinculadas con Venezuela y Cuba. Según la Casa Blanca, las fuerzas estadounidenses abordaron el barco sin incidentes, afirmando que intentó desafiar la cuarentena impuesta por Trump. Identificado como un buque panameño, el 'Veronica III' habría cambiado su nombre a 'DS Vector' y falsificado coordenadas para evadir a EE.UU. Desde diciembre de 2025, EE.UU. aplica una "cuarentena" marítima a petroleros sancionados, abordando al menos ocho buques en la operación 'Lanza del Sur'.

El Departamento de Guerra de EEUU ha anunciado el abordaje y la interceptación en el oceánico Índico del petrolero 'Veronica III' que, según Washington, violaba el bloqueo impuesto a las operaciones de crudo en el Caribe relacionadas con Venezuela y Cuba y trató de escapar del cerco estadounidense.

Así ha informado de ello la Casa Blanca: "Las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo una visita de derecho de inspección, interdicción marítima y abordaje del 'Veronica III' sin incidentes en el área de responsabilidad del Comando Indo-Pacífico".

Según dicen desde el Pentágono, "el buque intentó desafiar la cuarentena ordenada por el presidente Trump con la esperanza de escabullirse".

"Lo seguimos desde el Caribe hasta el Índico, acortamos la distancia y lo neutralizamos. No hay otra nación con el alcance, la resistencia y la voluntad para hacer algo así", cuentan las Fuerzas Armadas de EEUU.

En el mensaje han lanzado un aviso para el futuro: "Las aguas internacionales no son un santuario. Por tierra, mar o aire te encontraremos y haremos justicia".

El 'Veronica III', identificado como un buque de bandera panameña por el sitio de rastreo 'Marine Traffic', es uno de los cerca de 16 tanqueros sancionados que habrían tratado de eludir el bloque de EEUU, según cuenta el 'New York Times'.

Tal y como publicaron a comienzos de enero, el navío habría asumido el nombre de 'DS Vector' para tratar de escabullirse del alcance de EEUU. Además, habría falseado sus coordenadas para fingir que estaba frente a la costa de Nigeria.

Desde diciembre de 2025, EEUU aplica una "cuarentena" marítima a petroleros sancionados que entran o salen de Venezuela en el marco de la operación llamada 'Lanza del Sur'. Ya se han abordado o incautado al menos ocho buques.

Trump también ordenó aranceles a los países que envíen petróleo a la nación caribeña, un mecanismo de presión que está estrangulando a la isla. El objetivo declarado es impedir que se venda petróleo venezolano fuera de los canales autorizados por Washington y cortar ingresos a redes consideradas aliadas de Rusia, Irán o la propia Cuba.

"El Departamento de Guerra negará a los actores ilícitos y a sus testaferros la libertad de movimiento en el dominio marítimo", insistieron las Fuerzas Armadas estadounidenses en su mensaje.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.