La derecha se queda en minoría en las capitales de Europa: Madrid y Lisboa son sus únicos bastiones tras la victoria de la izquierda alternativa en Berlín

Los detalles En el resto de capitales reina el color rojo. Es el caso de París, Roma, Londres, Bruselas o Ámsterdam. Pero también de Berlín, la última en sumarse con la victoria de la izquierda alternativa de Die Linke con el 25,7% de los votos.

Este fin de semana, la CDU del canciller Friedrich Merz sufrió un duro revés en Alemania al quedar fuera del Parlamento de Mecklemburgo-Antepomerania por primera vez, sin alcanzar el 5% de los votos. Los ultraderechistas de Alternativa para Alemania, que duplicaron sus resultados, fueron los responsables de este cambio. Su líder, Alice Weidel, provocó controversia al afirmar que Hitler fue un radical de izquierdas. Además, tras las elecciones en Berlín, Madrid se ha convertido en una de las pocas capitales de derechas en Europa, junto con Lisboa, mientras que otras grandes ciudades como París, Roma y Londres están bajo gobiernos de izquierda.

Este fin de semana hemos asistido al brutal batacazo de la CDU del canciller Friedrich Merz en Alemania. Por primera vez en la historia, el partido conservador se queda fuera del Parlamento de Mecklemburgo-Antepomerania, en el norte del país. No han llegado ni siquiera al 5% de los votos. Los paralelismos siempre son arriesgados, pero para que se hagan una idea, es como si el PP de Feijóo se quedara sin parlamentarios en Aragón o en Galicia.

Pero lo más importante es quién los ha borrado del mapa, porque han sido los ultras de Alternativa para Alemania, que han duplicado sus resultados. De hecho, este mismo lunes, su líder ha dejado otra frase para la posteridad: ha dicho que Hitler fue un radical de izquierdas.

"Adolf Hitler hizo una política completamente de izquierdas. Era un radical de izquierdas, un extremista de izquierdas, y si usted se ocupa de la historia, la historia también se lo confirmará", ha asegurado Alice Weidel.

También es importante destacar que, tras el resultado en Berlín, Madrid se ha convertido en casi la única capital de derechas entre nuestros vecinos. Porque, de las grandes capitales europeas, la derecha solo resiste en Madrid y en Lisboa.

En el resto de capitales reina el color rojo. Es el caso de París, Roma, Londres, Bruselas o Ámsterdam. Pero también de Berlín, la última en sumarse con la victoria de la izquierda alternativa de Die Linke con el 25,7% de los votos.

Esta es la realidad. Mientras la derecha tiñe de azul Europa Occidental, las capitales, los centros neurálgicos y económicos de esos países se mantienen como bastiones de la izquierda.

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