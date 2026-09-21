Pedro Rodríguez analiza la amenaza rusa sobre Europa: "Hay un consenso de que no es si va a haber un ataque, sino cuándo"

El profesor de Relaciones Internacionales señala que la manera en que están reaccionando muchos países es una "gran lección para España". Así, pone como ejemplo a Francia y destaca los pasos tomados por Emmanuel Macron.

Europa se estaría preparando para un posible ataque de Rusia contra la OTAN. Para conocer cómo de seria sería esta amenaza, Más Vale Tarde conecta con Pedro Rodríguez. El profesor de Relaciones Internacionales señala que hay un consenso sobre que se va a producir un ataque.

"Esto se produce en una escalada de incidentes, incursiones aéreas, hostigamiento, drones entrando en el espacio aéreo de la Unión Europa y un punto de inflexión", explica: "Que fue, este verano, el ataque con un dron cargado de explosivos, contra el aeropuerto de Leipzig".

Rodríguez indica que los países están reaccionando. "Creo que esto es una gran lección para España", indica. El profesor expone que los gobiernos están atentos a lo que dicen sus Servicios de Inteligencia y pone como ejemplo la reacción de Emmanuel Macron que, considera, "de libro". El francés se reunió a todos los líderes políticos de su país y les expuso las evidencias.

"Creo que es una gran oportunidad para identificar cuáles son las amenazas y conseguir disuasión", expone Rodríguez. Iñaki López plantea qué podría suceder si Rusia protagoniza algún ataque "y deja pruebas que son ellos". "¿Qué hará la OTAN? ¿Qué hará la UE? ¿Cómo va a reaccionar?", pregunta.

"Esa es la clave", responde Rodríguez, "Rusia hace su cálculo de posibilidades y de riesgos". El profesor expone que los rusos, por ejemplo, ven que "la administración Trump no está interesada en la Alianza Atlántica".

Rodríguez expone que, por otro lado, también tienen en cuenta las consecuencias de la guerra de Irán, "y en ese momento de debilidad, por supuesto, Putin quiere controlar algo que no controla: el respaldo de Europa a Ucrania y poner a prueba la voluntad de resistir de la OTAN". "No es una simple escalada, sino que es algo muchísimo más grave para la precaria situación en la que se encuentran militarmente los aliados europeos de EEUU", concluye.

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