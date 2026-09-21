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Defiende "una vida digna"

Elif Eralp, la esperanza de la izquierda alemana que aspira a gobernar Berlín con el acceso a la vivienda como bandera

Los detalles Nacida en Múnich e hija de refugiados turcos, su campaña ha tenido un objetivo claro: "Un Berlín asequible donde todos puedan vivir con dignidad".

Elif Eralp
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Con la victoria bajo el brazo y oficio de goleadora contra el odio, Elif Eralp llega a Berlín dispuesta a dejar en fuera de juego a la extrema derecha.

Abogada, nacida en Alemania e hija de migrantes turcos que tuvieron que luchar por el estatus de refugiados, propone políticas sociales centradas en la igualdad con un objetivo: "Un Berlín asequible para todos, independientemente de su origen", tal y como ella misma afirmó.

Así, Eralp quiere que todo el mundo tenga acceso a una casa. "Su mantra ha sido el tema de la vivienda asequible y lleva un collar que dice 'Tope al alquiler' y que nunca se quita", señala al respecto María Luz Moraleda, periodista de laSexta en Berlín.

En contra de la subida de alquileres

En 2021, se celebró un referéndum no vinculante en Berlín para socializar la vivienda. Ahora, la política quiere otorgarle carácter vinculante para llevarlo a cabo. "Tenemos que asegurarnos de que los alquileres no suban y de que todos en Berlín puedan vivir bien", ha defendido la política.

Hasta poco antes de la campaña era prácticamente desconocida, aunque ya estaba en el Parlamento de Berlín. Sin embargo, se ha dado a conocer a través de su cercanía, con "una campaña puerta por puerta en la que se ha ido a todos los barrios a hablar con la gente", subraya la periodista María Luz Moraleda.

Ahora, tendrá que lograr el apoyo de los verdes y el partido Socialdemócrata para poder gobernar la capital alemana.

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