¿Quién vota a Alternativa para Alemania? Así es el perfil del votante que ha llevado a la victoria a la ultraderecha

Los detalles La televisión alemana ARD ha realizado una encuesta para conocer mejor qué tipo de votante es y en qué situación se encuentra el que ha decidido apoyar a AfD.

El partido ultraderechista Alternativa por Alemania (AfD) ha logrado un contundente triunfo en las elecciones de Alta Sajonia, superando las expectativas. Según una encuesta a pie de urna realizada por la cadena alemana ARD, el perfil del votante que ha impulsado a la AfD se caracteriza principalmente por ser trabajadores y obreros, quienes constituyen el 61% de los votos hacia el partido. Además, aquellos que perciben tener una mala situación financiera representan el 65% del apoyo. En cuanto al nivel educativo, el 58% de los votantes tiene un nivel bajo. El apoyo es mayoritariamente masculino (51%) y se concentra en edades entre 35 y 44 años.

El partido ultraderechista Alternativa por Alemania (AfD) ha conseguido algo que se pronosticaba, pero que no deja de sorprender: ha arrasado en las elecciones del estado federado oriental de Alta Sajonia.

Y, para explicar algo esta victoria, la cadena alemana ARD hizo una encuesta a pie de urna para averiguar más sobre quién es el perfil del votante que ha tomado la decisión de votar a la formación de ultraderecha.

Según los resultados recogidos por el citado medio, el mayor apoyo de AfD está conformado por los trabajadores y obreros de Alta Sajonia, que componen en un 61% de los votos emitidos hacia ellos.

Además, el votante que percibe que tiene una mala situación financiera también ha apoyado al partido de Ulrich Siegmund. En este caso, con un apoyo del 65%. Y, al fijarse en el nivel de estudio, hasta un 58% de sus votantes tienen un nivel educativo bajo.

Con respecto al género, algo más de la mitad (51%) son hombres. También están apoyados por los jóvenes, pero sobre todo por las edades centrales de entre 35 y 44 años.

Es decir, en líneas generales, el votante de AfD sería un varón de de alrededor de cuarenta años, de clase trabajadora con nivel educativo bajo y mala situación financiera.

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