Polémicas declaraciones

La democracia de EEUU, en riesgo con Trump: de tomar el control de Washington a sus políticas contra migrantes

¿Por qué es importante? Las ideas que defiende y promueve el presidente de Estados Unidos abren el debate sobre si la democracia del país puede encontrarse en peligro.

Imagen de archivo de Donald Trump.
Donald Trump hace tambalear la democracia en Estados Unidos con las ideas que promulga y las medidas que está adoptando. El secretario de Defensa estadounidense ha llegado a compartir un tuit en sus redes sociales donde recoge el testimonio de un pastor evangélico que hace referencia al voto de las mujeres.

En concreto, defiende echar marcha atrás y volver a los años 20, antes de que las mujeres pudieran votar. "Los hogares votan. Si eres líder del hogar, ese hogar tendrá un voto", defiende en un vídeo.

En la práctica, supone quitarle a las mujeres el derecho al voto, implantando el voto por hogares. Pero él, claro, no dice en ningún momento que una mujer no pueda votar. "Muchas mujeres, viudas y de ese tipo, votan. No tienes prohibido votar si eres mujer. El hombre vota, no como hombre, sino como líder del hogar", señala.

A ese mensaje da voz el líder del Pentágono. Una amenaza, otra más, a la democracia estadounidense, como la idea de tomar el control de Washington DC. "Lo estamos considerando porque el crimen es ridículo", señala Donald Trump.

El presidente de EEUU amenaza con despojar de autoridad a la alcaldesa y que sea el Gobierno federal el que lleve las riendas. "Tenemos que liderar D.C. Tiene que ser el sitio mejor administrado del país, no el peor", argumenta.

Además, también se mueve impulsado por su deseo de echar a las personas sin hogar de la ciudad, que tanto le molesta ver cuando va a jugar al golf. "Las personas sin hogar tienen que irse de inmediato, lejos de la capital", destaca.

En la diana también, las personas migrantes. Con una parodia de los Teletubbies, la cuenta oficial de la Casa Blanca vuelve a ponerles en el punto de mira, con el zar de la frontera amenazando con expulsarles a todos.

