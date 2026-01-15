Ahora

Venezuela, en manos de Trump

Delcy Rodríguez abre la puerta a encontrarse con Trump en Washington mientras critica a EEUU por limitar la exportación de petróleo

¿Qué ha dicho? La presidenta encargada del país caribeña ha asegurado que en el caso de ir a Washington iría "de pie", al tiempo que ha asegurado no tener miedo "a encarar diplomáticamente" el futuro de Venezuela.

Delcy Rodríguez abre la puerta a encontrarse con Trump en Washington mientras critica a EEUU por limitar la exportación de petróleoDelcy Rodríguez abre la puerta a encontrarse con Trump en Washington mientras critica a EEUU por limitar la exportación de petróleolaSexta
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Delcy Rodríguez "no tiene miedo" a la diplomacia ni tampoco a encontrarse cara a cara con el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, en Washington, al que este jueves ha acusado de limitar a Venezuela para vender su propio petróleo. Así se ha pronunciado la sucesora de Nicolás Maduro minutos después de que en la Casa Blanca terminase el almuerzo privado de más de dos horas de Trump con la opositora venezolana María Corina Machado.

"Sabemos que son muy poderosos, que son una potencia nuclear. No tenemos miedo a encarar diplomáticamente y resolver de una vez y para siempre esta contradicción histórica", ha subrayado la presidenta encargada de Venezuela ante los parlamentarios de la Asamblea Nacional.

Precisamente a ellos les ha apelado para "ir juntos como soberanos y soberanas a defender la soberanía y la integridad territorial". En definititva, "a defender nuestro honor", ha clamado Rodríguez. Una contundencia que también se ha repetido al abordar la posiblidad de viajar a Washington para encontrar con Trump: "Iré de pie, no arrastrándome", ha destacado.

El petróleo venezolano en el foco

Asimismo, la presidenta encargada venezolana ha acusado a EEUU de limitar las posibilidades del país caribeño de exportar los productos de su industria petrolera tras lo que ha calificado como un "bloqueo naval", que la Administración Trump impuso antes de atacar Caracas y capturar a Maduro y su esposa, Cilia Flores.

De hecho, horas antes de que Rodríguez pronunciara este discurso, la Guardia Costera estadounidense incautaba un nuevo petrolero en el mar Caribe, siendo ya el sexto buque abordado desde la restricción al crudo venezolano, por presuntamente incumplir ese veto.

Además, durante la jornada de este jueves se ha conocido que en apenas una docena días Trump ha conseguido cerrar lo que es su primera venta en crudo venezolano. Una operación se ha sellado en 430 millones de dólares (370 millones de euros) y aunque se desconoce quién se ha hecho con el crudo sí se sabe que el dinero ha ido a parar a una cuenta corriente que maneja EEUU en Qatar.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Últimas noticias desde Venezuela, en directo | La Casa Blanca dice que Trump mantiene su preferencia sobre una Delcy Rodríguez "colaborativa" frente a Machado, pese a la cita con la opositora
  2. EEUU minimiza al despliegue militar de Europa en Groenlandia y asegura que no afectará a la compra de la isla ártica
  3. Los países del Golfo habrían convencido a Trump de no bombardear Irán y darle una nueva oportunidad a Jamenei
  4. Sánchez anuncia la creación de 'España crece': un "fondo soberano" que "tomará testigo de los 'Next Generation'" que terminan en 2026
  5. Los métodos de reclutamiento a las empleadas domésticas de Julio Iglesias: "Conseguí dos chicas, pero necesito más"
  6. Falsa alarma en el aeropuerto de El Prat: descartan la amenaza de bomba tras revisar el avión de Turkish Airlines que aterrizó de emergencia