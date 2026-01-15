Delcy Rodríguez abre la puerta a encontrarse con Trump en Washington mientras critica a EEUU por limitar la exportación de petróleo

¿Qué ha dicho? La presidenta encargada del país caribeña ha asegurado que en el caso de ir a Washington iría "de pie", al tiempo que ha asegurado no tener miedo "a encarar diplomáticamente" el futuro de Venezuela.

Delcy Rodríguez ha expresado su falta de temor a la diplomacia y su disposición a enfrentar a Donald Trump en Washington, acusándolo de obstaculizar a Venezuela para vender su petróleo. Tras un almuerzo de Trump con la opositora María Corina Machado, Rodríguez apeló a los parlamentarios venezolanos a defender la soberanía del país. Destacó su intención de enfrentar a Trump con dignidad y criticó el "bloqueo naval" que, según ella, limita las exportaciones petroleras de Venezuela. La Guardia Costera de EEUU ha incautado seis petroleros venezolanos, mientras Trump ha cerrado una venta de crudo por 430 millones de dólares.

Delcy Rodríguez "no tiene miedo" a la diplomacia ni tampoco a encontrarse cara a cara con el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, en Washington, al que este jueves ha acusado de limitar a Venezuela para vender su propio petróleo. Así se ha pronunciado la sucesora de Nicolás Maduro minutos después de que en la Casa Blanca terminase el almuerzo privado de más de dos horas de Trump con la opositora venezolana María Corina Machado.

"Sabemos que son muy poderosos, que son una potencia nuclear. No tenemos miedo a encarar diplomáticamente y resolver de una vez y para siempre esta contradicción histórica", ha subrayado la presidenta encargada de Venezuela ante los parlamentarios de la Asamblea Nacional.

Precisamente a ellos les ha apelado para "ir juntos como soberanos y soberanas a defender la soberanía y la integridad territorial". En definititva, "a defender nuestro honor", ha clamado Rodríguez. Una contundencia que también se ha repetido al abordar la posiblidad de viajar a Washington para encontrar con Trump: "Iré de pie, no arrastrándome", ha destacado.

El petróleo venezolano en el foco

Asimismo, la presidenta encargada venezolana ha acusado a EEUU de limitar las posibilidades del país caribeño de exportar los productos de su industria petrolera tras lo que ha calificado como un "bloqueo naval", que la Administración Trump impuso antes de atacar Caracas y capturar a Maduro y su esposa, Cilia Flores.

De hecho, horas antes de que Rodríguez pronunciara este discurso, la Guardia Costera estadounidense incautaba un nuevo petrolero en el mar Caribe, siendo ya el sexto buque abordado desde la restricción al crudo venezolano, por presuntamente incumplir ese veto.

Además, durante la jornada de este jueves se ha conocido que en apenas una docena días Trump ha conseguido cerrar lo que es su primera venta en crudo venezolano. Una operación se ha sellado en 430 millones de dólares (370 millones de euros) y aunque se desconoce quién se ha hecho con el crudo sí se sabe que el dinero ha ido a parar a una cuenta corriente que maneja EEUU en Qatar.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.