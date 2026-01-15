La última amenaza del 'trumpismo': el candidato a embajador de Trump bromea con convertir a Islandia en el estado 52 de EEUU

Los detalles Los islandeses han enviado una petición a su ministerio de Asuntos Exteriores tras la broma de Billy Long, al considerarla "un insulto para el país".

Islandia observa con preocupación las acciones expansionistas de Donald Trump, especialmente después de su intervención militar en Venezuela y su interés en Groenlandia. Según 'Político', Billy Long, propuesto por Trump como embajador en Islandia, bromeó sobre convertir a la isla en el estado 52 de EE.UU., lo que ha generado malestar en el país nórdico. El Ministerio de Asuntos Exteriores islandés ha contactado a la embajada estadounidense para verificar estos comentarios. Long se disculpó, alegando que sus palabras fueron en un contexto informal. Mientras tanto, Trump sigue interesado en Groenlandia, a pesar de la presencia de tropas europeas y las implicaciones del Tratado de la UE.

Islandia mira con preocupación a Estados Unidos. Mira con preocupación ese ansia expansionista de Donald Trump. De quien ahora ocupa el Despacho Oval de la Casa Blanca. De alguien que tras intervenir militarmente en Venezuela y capturar a Nicolás Maduro ha puesto sus ojos en Groenlandia. Todo, por la nueva amenaza del 'trumpismo' que ha puesto a Reikiavik en el foco.

Porque después de las advertencias a la isla dependiente de Dinamarca, después de ese "haremos algo con Groenlandia", ahora es el turno de Islandia. Según informa 'Político', Billy Long, quien Trump quiere como nuevo embajador en la isla del norte de Europa, ha 'bromeado' con la idea de que se convierta en el Estado número 52 de EEUU... y con él, claro está, de Gobernador.

El medio informa que el ministerio de Asuntos Exteriores islandés se ha puesto en contacto con la embajada de EEUU en el país "para verificar la veracidad de los presuntos comentarios".

"Estas palabras de Billy Long, a quien Donald Trump ha nominado como embajador en Islandia, pueden haber sido expresadas en términos entusiastas pero son un insulto para el país y para los islandeses. Queremos que EEUU nomine como embajador a alguien que muestre más respeto", han expuesto los islandeses en una petición a Katrin Gunnarsdóttir, ministra de Asuntos Exteriores, según cuentan en 'Político'.

Long, excongresista republicano de Missouri, es quien Trump quiere como embajador en Islandia para reemplazar a Carrin Patman.

En ese sentido, Long, tal y como informa 'Político', ha pedido disculpas: "No era nada serio. Estaba con gente que no había visto en tres años y estaban bromeando con Jeff Landry siendo gobernador de Groenlandia".

Trump quiere Groenlandia

Y es que Trump se ha venido arriba después de su intervención en militar. Entre sus objetivos resalta Groenlandia, isla que quiere y que dice que aparte de él anhelan también tanto los rusos como los chinos.

Dependiente del Reino de Dinamarca, la Unión Europea se ha comprometido al envío de tropas al lugar en una decisión que no cambia la hoja de ruta de la Casa Blanca, tal y como ha confirmado Karoline Leavitt.

"No creo que la presencia de tropas de Europa influya en el proceso de toma de decisiones de Trump. Tampoco que afecte a su objetivo de adquirir Groenlandia", ha expresado la secretaria de prensa del republicano.

En ese sentido, Leavitt ha matizado la función del grupo de trabajo creado tras la reunión entre JD Vance y Marco Rubio con el ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, y su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt. "Fue una buena reunión, y en ella ambas partes acordaron establecer un grupo de trabajo compuesto por personas que continuarán manteniendo conversaciones técnicas sobre la adquisición de Groenlandia", ha dicho.

Mientras, la Unión Europa ha remarcado que Groenlandia está cubierta "en principio" por la cláusula de defensa mutua del artículo 42.7 del Tratado de la UE. Ha añadido, eso sí, que dicha cuestión "actualmente no se plantea".

"Groenlandia forma parte del territorio del Reino de Dinamarca y, por lo tanto, en principio está cubierta por la cláusula de solidaridad mutua del artículo 42.7 del TUE. Sin embargo, actualmente la cuestión no se plantea", ha afirmado Anitta Hipper, portavoz de la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas.