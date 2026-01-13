Un venezolano destaca el interés de EEUU, Rusia y China por el petróleo de Venezuela: "No están detrás porque bailamos salsa"

¿Están a favor o en contra de lo que está haciendo Donald Trump en el mundo? "A favor, en Venezuela hacía falta una mano dura para sacar a Nicolás Maduro", afirma un venezolano a Thais Villas.

Thais Villas ha salido a la calle con su sección de debate de El Intermedio, 'Hablando se enciende la gente', para hablar con los ciudadanos de Donald Trump. ¿Están a favor o en contra de lo que está haciendo en el mundo?

"A favor, en Venezuela hacía falta una mano dura para sacar a Nicolás Maduro", asegura un hombre, que pide que intervenga más porque "la segunda ola que prometió puede hacer falta". Sin embargo, una mujer destaca que han salido "de una dictadura para meterse en otra": "Los intereses económicos predominan ante el bienestar del pueblo de Venezuela y no conforme con Venezuela está tratando de meterse en otros países, algunos que están en la comunidad económica europea".

"A mí me da mucho miedo de lo que este señor esté dispuesto a llegar", asegura la mujer en el vídeo principal de esta noticia, donde todo el mundo está de acuerdo en una cosa: "Trump lo ha hecho por el petróleo". "También están detrás del petróleo Rusia y China, no están detrás porque bailamos salsa", asegura un hombre venezolano, que explica que Trump "como estadounidense tiene que responder a sus ciudadanos que es por interés económico".

