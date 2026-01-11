Las palabras de Nicolás Maduro desde su encierro en EEUU: "Estamos bien, mi liderazgo no ha sido doblegado"

Nicolás Madura durante su traslado a Nueva York tras su captura.

Los detalles Su hijo ha denunciado que "se empleó una fuerza desproporcionada" en la captura de su padre y ha transmitido "un mensaje de fortaleza" tanto de él como de su mujer Cilia Flores, también presa en EEUU.

Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, líder de Venezuela, ha asegurado que su padre, detenido en Estados Unidos junto a su mujer Cilia Flores, está "bien". En sus palabras, ha querido transmitir "un mensaje de fortaleza" tanto de su padre como de Flores, de quienes dice son "unos luchadores".

NOTICIA EN AMPLIACIÓN

