Ahora

EL LÍDER VENEZOLANO, PRESO

Las palabras de Nicolás Maduro desde su encierro en EEUU: "Estamos bien, mi liderazgo no ha sido doblegado"

Los detalles Su hijo ha denunciado que "se empleó una fuerza desproporcionada" en la captura de su padre y ha transmitido "un mensaje de fortaleza" tanto de él como de su mujer Cilia Flores, también presa en EEUU.

Nicolás Madura durante su traslado a Nueva York tras su captura. Nicolás Madura durante su traslado a Nueva York tras su captura. Reuters

Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, líder de Venezuela, ha asegurado que su padre, detenido en Estados Unidos junto a su mujer Cilia Flores, está "bien". En sus palabras, ha querido transmitir "un mensaje de fortaleza" tanto de su padre como de Flores, de quienes dice son "unos luchadores".

NOTICIA EN AMPLIACIÓN

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Trump, poderoso caballero, es 'don dinero': los 100.000 dólares que podría pagar por groenlandés para hacerse con la isla
  2. Feijóo cierra en A Coruña la Interparlamentaria del PP a vueltas con la nueva financiación autonómica
  3. Estados Unidos mira de reojo a Irán y evalúa intervenir en pleno caos por las protestas
  4. Un hombre detenido tras asesinar a su pareja en Olvera, Cádiz
  5. Minneapolis vuelve a tomar la calle para pedir justicia por la muerte de Renee Nicole Good: "ICE fuera de Minnesota"
  6. Los 'padres' de la baliza V-16: "En mis 27 años de trabajo jamás he visto un triángulo bien puesto"