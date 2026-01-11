Delcy Rodríguez, su hermano Jorge, 'Nicolasito'... los protagonistas del 'Quién es quién' de la 'nueva' Venezuela tras Chávez y Maduro

Los detalles Llevamos años con la mirada puesta en el país suramericano con unos protagonistas indiscutibles: quienes ocuparon los cargos de presidentes. Sin embargo, ahora son otros nombres los que cobran relevancia.

Delcy Rodríguez, la primera mujer presidenta de Venezuela, asumió el liderazgo del país tras la ausencia de Nicolás Maduro, prometiendo trabajar incansablemente para su regreso. Con un legado político en sus venas, su padre, Jorge Antonio Rodríguez, fue un guerrillero socialista asesinado cuando ella era niña, lo que la motivó a estudiar Derecho y entrar en política. Su trayectoria incluyó roles destacados en los gobiernos de Chávez y Maduro. Su hermano, Jorge Rodríguez, médico y presidente de la Asamblea Nacional, ha ocupado varios cargos importantes. 'Nicolasito', hijo de Maduro, ha transitado de aspirante a músico a político, enfrentando acusaciones de narcotráfico por parte de Estados Unidos.

El Gobierno Bolivariano de Venezuela mantiene su promesa de "no descansar ni un minuto hasta tener de vuelta al presidente y a la primera 'combatienta'", tal y como ha declarado la ahora presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante su recorrido por una comuna socialista. Sin Maduro, Rodríguez ha pasado a dirigir el país.

La primera mujer presidenta de Venezuela lleva la política en sus genes. Su padre, Jorge Antonio Rodríguez, fue un guerrillero fundador de la Liga socialista que murió torturado por el Gobierno cuando ella tenía solo siete años."Mi padre fue asesinado en un organismo de seguridad del Estado venezolano", expresó en una ocasión la actual líder de Venezuela.

Este hecho motivó a Delcy Rodríguez a estudiar Derecho y a adentrarse en política, logrando protagonismo ya con Chávez. Posteriormente, sus cargos con mayor responsabilidad, como ministra de Exteriores o de Petróleo, llegaron en el Gobierno de Maduro, y de ahí he ido evolucionado hasta llegar a ser hoy en día la presidenta del país.

Jorge Rodríguez, médico, y seguidor del chavismo

Una persona que siempre acompaña a Delcy es su hermano, Jorge Rodríguez. Médico, y también seguidor del chavismo, es el presidente de la Asamblea Nacional. Además, ha llegado a ocupar cargos como ministro, y también fue asesor de Maduro.

Ahora, Rodríguez podría presidir la comisión para intentar liberar al padre del tercer protagonista: el hijo de Nicolás Maduro. Apodado cariñosamente 'Nicolasito', entró en política cuando su padre se convirtió en presidente.

'Nicolasito', el hijo de Maduro que quiso ser músico

Antes de entrar en política, el hijo de Nicolás Maduro había querido ser músico. Sin embargo, no lo consiguió, aunque se licenció en Economía y se convirtió en diputado y miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela.

'Nicolasito' ha llegado a afirmar que todo lo que está sucediendo ahora en Venezuela sigue un plan ideado por su padre por si era capturado. Y al igual que a sus padres, Estados Unidos también le acusa de ser un narcotraficante.

