EEUU incauta otro petrolero en el Caribe horas antes de la cita entre Donald Trump y María Corina Machado

¿Por qué es importante? Se trata del buque abordado por EEUU desde que la Administración iniciara las incautaciones y el bloqueo a petroleros sancionados en el Caribe como herramienta de presión contra el chavismo.

La Guardia Costera de Estados Unidos ha incautado el petrolero Veronica en el Caribe, acusado de violar el bloqueo al crudo venezolano. La operación, coordinada con los departamentos de Defensa, Estado y Justicia, fue anunciada por Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional. El Veronica es el sexto buque incautado bajo la operación 'Lanza del Sur', que intensifica la presencia naval y aérea de EE.UU. en el Caribe. Estas acciones buscan presionar al gobierno de Nicolás Maduro. La incautación coincide con un encuentro entre Donald Trump y la opositora venezolana María Corina Machado, en el contexto de la tutela estadounidense sobre Venezuela.

La Guardia Costera de Estados Unidos (EEUU) ha incautado este jueves un nuevo petrolero en el mar Caribe. En esta ocasión, también se acusa al buque de violar el bloqueo impuesto por Washington al crudo venezolano, según ha informado la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

"A primera hora de esta mañana, un equipo táctico de la Guardia Costera llevó a cabo un abordaje y la incautación del buque cisterna Veronica en el Caribe", reza la publicación de Noem en la plataforma X, la cual ha acompañado con un vídeo de la operación, realizada en coordinación con los departamentos de Defensa, Estado y Justicia.

"Como otro buque cisterna de la flota fantasma sancionada, el Veronica había transitado previamente por aguas venezolanas y operaba en desacato a la cuarentena impuesta por el presidente [Donald] Trump a los buques sancionados en el Caribe", ha explicado Noem por la misma vía.

Asimismo, ha afirmado que la acción fue "impecable, de conformidad con el derecho internacional" e insistió en que "como ya se ha demostrado con varios abordajes, no hay forma de eludir ni escapar de la Justicia estadounidense, punto".

Operación 'Lanza del Sur'

De esta manera, el Verónica se convierte en el sexto buque abordado por EEUU desde que la Administración iniciara las incautaciones y el bloqueo a petroleros sancionados en el Caribe como herramienta de presión contra el Gobierno del ahora capturado presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Unas incautaciones que se producen en el marco de la operación 'Lanza del Sur' por la que EEUU ha intensificado desde agosto su presencia naval y aérea en el Caribe, donde ha destruido de forma sumaria embarcaciones supuestamente relacionados con el narcotráfico y matado a la mayoría de sus tripulantes.

Sin ir más lejos, la semana pasada, fuerzas estadounidenses interceptaron en el Atlántico Norte al buque de bandera rusa Marinera, antes conocido como Bella 1 de bandera guyanesa, después de semanas de persecución. Antes de esta, ya había informado de la captura de los buques cisterna Olina, M/T Sophia, Centuries y Skipper, estos dos últimos incautados en diciembre pasado.

El futuro de Venezuela, en manos de Trump

En esta ocasión, la incautación se ha producido pocas horas antes del encuentro de Trump con la líder opositora venezolana, María Corina Machado, en la Casa Blanca. Precasisamente, en la víspera, el republicano habló por teléfono con la ahora presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez.

Un conversación en la que, según los mandatarios, se intercambiaron halagos, además de abordar la hoja de ruta para el futuro de Venezuela. No obstante, este esta en las manos del presidente norteamericano, puesto que desde la captura del líder chavista y su esposa, Cilia Flores, él mismo ha sostenido que Washington mantiene una tutela sobre el Gobierno venezolano y ha anunciado acuerdos para recibir millones de barriles de crudo procedentes de ese país.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.