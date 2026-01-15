Trump cumple con su gran deseo y ya vende petróleo de Venezuela por valor de 370 millones de euros

Los detalles Tras mencionar la palabra 'petróleo' decenas de veces después de bombardear Caracas y capturar a Maduro, EEUU ha vendido crudo a un comprador desconocido. El dinero, a una cuenta del país norteamericano en Qatar.

En solo 12 días, Donald Trump ha logrado su objetivo en Venezuela: Estados Unidos ha intervenido militarmente, bombardeado Caracas y capturado a Nicolás Maduro, lo que ha permitido la primera venta de crudo venezolano. Aunque se desconoce el comprador, la transacción se ha cerrado por 430 millones de dólares, y el dinero se ha depositado en una cuenta gestionada por EE.UU. en Qatar. Trump ha dejado claro su control sobre el petróleo venezolano, afirmando que decidirá qué compañías pueden participar. Ha invitado a Rusia y China a negociar, mostrando su obsesión histórica con el petróleo.

Apenas 12 días ha tardado Donald Trump en cumplir su gran deseo con Venezuela. En conseguir lo que tanto ha anhelado en los últimos meses. Porque Estados Unidos, después de intervenir militarmente el país, bombardear Caracas y otras ciudades y capturar a Nicolás Maduro ha sellado la que es su primera venta en crudo venezolano.

Ha vendido lo que tanto quería el presidente de EEUU. Lo que tanto pretendía. Lo que tanto deseaba. Porque ya negocian, ya comercian, con el petróleo de Venezuela. Ya tienen a la venta y venden el recurso que tanto quería Trump del país caribeño.

Nadie sabe quién lo ha comprado, pero EEUU, como dijo Trump, ya vende "grandes cantidades de petróleo". La operación se ha sellado en 430 millones de dólares (370 millones de euros) y aunque se desconoce quién se ha hecho con el crudo sí se sabe que el dinero ha ido a parar a una cuenta corriente que maneja Estados Unidos en Qatar.

Porque Trump no se ha escondido. Porque el mismo día del ataque a Venezuela mencionó decenas de veces la palabra "petróleo" y pocas o prácticamente ninguna la de "democracia". Y así está siendo. Así fue cuando ante 17 petroleras dejó claro quién mandaba en el país. Dejó claro que todo iba a pasar por él.

Que era él quien iba a controlar todo. "Tomaremos la decisión sobre qué compañías van a entrar y a cuáles vamos a permitir que entren", expresó un Trump que apretó las tuercas a las empresas exigiendo que gastaran "al menos 86.000 millones de euros de su propio dinero".

Incluso abrió las puertas a Rusia y a China para hacer negocio. Porque ambos países, a los que ha nombrado para justificar su interés en Groenlandia afirmando que si no es él entrarán o los rusos o los chinos, están en el círculo del republicano del crudo: "Estamos abiertos. China puede comprarnos todo el que quiera sea en Venezuela o en EEUU. Rusia puede obtener todo lo que necesite".

Ya en 1980, hace ya más de cuatro décadas, Trump tenía cierta obsesión con el petróleo. Con apenas 34 años, el republicano era una especie de gurú al que acudían las televisiones estadounidenses. "Creo que ahora mismo seríamos una nación rica en petróleo, y creo que deberíamos haberlo hecho", expresó en la NBC.

