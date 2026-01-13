Última hora desde Venezuela, en directo | Las familias de los presos políticos insisten en que "todos" deben ser liberados

Albares anuncia la liberación de otros tres presos españoles en Venezuela El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado este martes la liberación de otros tres ciudadanos españoles que se encontraban presos en cárceles de Venezuela. En declaraciones a Catalunya Ràdio, Albares ha indicado que estas "tres nuevas liberaciones" tuvieron lugar ayer lunes y se unen al grupo de cinco presos españoles liberados anteriormente y que "ya están en España". De los tres nuevos liberados, ha detallado el ministro, uno "ha decidido mantenerse en Venezuela", otra ciudadana "saldrá hoy mismo" rumbo a España, mientras que la tercera persona "está pensando si prefiere quedarse en Venezuela o regresar a España". EFE Compartir en X

Perú descarta un corredor humanitario para migrantes venezolanos propuesto por el ultraderechista chileno Kast El presidente en funciones de Perú, José Jerí, ha desechado este lunes la propuesta planteada por el presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, que recogía la implementación de un corredor humanitario para facilitar el retorno de personas migrantes venezolanas a su país de origen. "Yo no puedo permitir que ingresen de forma irregular migrantes a nuestro país", ha subrayado Jerí en una entrevista con la cadena CNN, en la que ha manifestado que "el problema" de Perú "que se desencadena con el tema de la inseguridad, es justamente la migración irregular", ya que, según él, "vienen prácticas que han contaminado a nuestro país". Al hilo, ha indicado que su Gobierno estudiará con el Ministerio de Exteriores "qué método" emplear "para poder darles las facilidades a los irregulares para que puedan volver a su país". Eso sí, esto ocurriría una vez que se recupere "el orden democrático en Venezuela y también exista la voluntad" por parte de los venezolanos residentes en Perú. Las declaraciones de Jerí llegan un día después de que, también en CNN, se mostrara "de acuerdo" con la incursión militar de Estados Unidos para capturar en territorio venezolano al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y trasladarlo al país norteamericano, donde permanece detenido desde entonces junto a su mujer, la primera dama, Cilia Flores. Con todo, pidió un proceso democrático en Venezuela. Europa Press Compartir en X

El juez del Distrito Sur de Nueva York rechaza incorporar a un abogado al equipo legal de Maduro El juez federal estadounidense Alvin Hellerstein, encargado del caso contra Nicolás Maduro, ha rechazado este lunes incorporar al abogado Bruce Fein a la defensa del presidente venezolano, que permanece encarcelado en Nueva York, desde que el pasado 3 de enero fuese capturado junto a su mujer, Cilia Flores, en un ataque del Ejército de Estados Unidos en Caracas. Así lo recoge un escrito del magistrado difundido en redes sociales en respuesta a una solicitud de Fein que "no tiene base legal", según ha considerado el juez. "Fein basa su solicitud en la información recibida de personas anónimas que, según afirma en una respuesta sin juramento, son creíbles y pertenecen al círculo íntimo o la familia de Maduro", señala el magistrado en una orden que esgrime que "las personas anónimas no pueden nombrar abogados; solo el acusado puede hacerlo". Al hilo, Hellerstein no ha visto motivación suficiente para llevar al dirigente venezolano ante el "tribunal para preguntarle a puerta cerrada si desea añadir a Fein a su equipo de defensa, como solicita" el letrado. "Si Maduro desea contratar a Fein, puede hacerlo. Fein no puede nombrarse a sí mismo para representar a Maduro", ha zanjado el juez, después de que Fein, exsubsecretario del Departamento de Justicia durante el mandato de Ronald Reagan, solicitara participar en el equipo legal del depuesto presidente de Venezuela. La principal objeción a la incorporación de Fein ha venido del reconocido penalista Barry Pollack, contratado por Maduro como su abogado defensor y quien solicitó la semana pasada al juez Hellerstein que negara la petición de Fein, alegando que su cliente aseguró no conocerlo ni haberlo autorizado a actuar en su nombre. Europa Press Compartir en X

Cuba repatriará este jueves los cuerpos de sus 32 nacionales muertos en el ataque de EEUU contra Venezuela El Gobierno de Cuba ha anunciado que repatriará este jueves de los restos mortales de los 32 "combatientes" fallecidos en el ataque efectuado hace más de una semana por el Ejército de Estados Unidos sobre Caracas y alrededores y que permitió la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores. "Este jueves 15 de enero de 2026 arribarán a la patria los restos mortales de los 32 combatientes caídos heroicamente durante el criminal ataque perpetrado por el Gobierno de Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela", ha señalado la Presidencia cubana en su cuenta de la red social X. A la llegada de los cuerpos al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana tendrá lugar un "primer homenaje póstumo" a las víctimas de lo que el Ejecutivo cubano ha tildado de "acto criminal de terrorismo" por parte de Washington. Los cuerpos serán trasladados posteriormente hasta la sede del "Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias", donde serán expuestos de modo que "el pueblo podrá rendirles honores" tanto en el exterior como en el interior del organismo público. La Presidencia ha convocado asimismo a los habaneros a reunirse el viernes en "la Tribuna Antimperialista José Martí" para realizar una marcha antes de que los cuerpos sean incinerados en "los panteones de los caídos por la Defensa" de sus respectivas localidades, si bien en "todos" los municipios de la isla se celebrarán actos de homenaje a los "combatientes". Los miembros de las fuerzas de seguridad cubanas muertos durante el ataque de Estados Unidos contra Venezuela incluyen 20 "combatientes del Ministerio del Interior" —entre ellos dos coroneles, un teniente y cuatro mayores—, así como doce "combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias" —entre ellos un capitán, un primer suboficial y un suboficial mayor—. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha destacado que estos "cumplieron dignamente con su deber y cayeron, tras férrea resistencia, en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones y supieron poner en alto, con su actuación heroica, el sentir solidario de millones de compatriotas". Europa Press Compartir en X

La impaciencia marca la 5.ª noche de vigilia por la liberación de más presos políticos en Venezuela Los familiares de los presos políticos en Venezuela han cumplido este lunes, entre la fe y la impaciencia, la quinta noche de espera de nuevas excarcelaciones como parte del proceso de liberación de un "número importante" de personas anunciado el pasado jueves por las autoridades. Entre los liberados está el español Alejandro González de Canales, tal y como pudo saber laSexta, además de otros 23 excarcelados en las últimas horas. Sin embargo, los parientes de los detenidos denuncian que, de momento, son "muy pocos" los que han salido e insisten en que "todos" deben ser liberados. Desde el jueves, más de cincuenta han sido excarcelados, según organizaciones no gubernamentales y de oposición, mientras que el Gobierno asegura que 116 personas fueron liberadas. Entretanto, decenas de familiares se congregaron en las afueras de la cárcel de El Rodeo I, en una zona cercana a Caracas, donde Aurora Silva, esposa del exdiputado opositor Freddy Superlano, quien está recluido en ese recinto, aseguró a EFE que hay "impaciencia y descontento", pero también "esperanza" de que estén "en libertad muy pronto". "Nosotros esperamos que en las próximas horas, en los próximos días, sean las liberaciones totales de todos los presos políticos, porque realmente son muy pocos los que han liberado hasta ahora", dijo. La ONG Foro Penal, que hasta este domingo computaba poco más de 800 presos políticos, confirmó hasta las 21:15 horas de este lunes (01:15 GMT del martes) la excarcelación de 56 personas, mientras que la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), registró hasta las 21:10 hora local (01:10 GMT del martes) un total de 73. Familiares de presos políticos en Venezuela, en una vigilia pidiendo su liberación EFE Compartir en X

