Delcy Rodríguez rinde tributo a Hugo Chávez visitando su mausoleo tras jurar como presidenta encargada de Venezuela

Los detalles Este lunes, Rodríguez juraba el cargo de presidenta encaragada de Venezuela, en un acto en el que se mostró combativa, denunciando una agresión ilegítima y el secuestro de Maduro, al que considera un héroe rehén de EEUU.

A pocos días de comenzar este 2026, el sábado 3 enero, Nicolás Maduro era capturado por EEUU y llevaba a Nueva York, acusados de acusados de narcotráfico, terrorismo y corrupción.

Para su sucesión, Donal Trump ha elegido a la hasta entonces vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, dejando a un lado a la líder opositora, María Corina Machado y descartando elecciones en 30 días como prevé la legislación: "Yo estoy al mando", ha asegurado el presidente de los EEUU.

De este modo, Rodríguez juraba este lunes el cargo de presidenta encaragada de Venezuela, en un acto en el que se mostró combativa, denunciando una agresión ilegítima y el secuestro de Maduro, al que considera un héroe rehén de EEUU, y, después, nada más tomar el mando del país, fue rendir tributo a Hugo Chávez visitando su mausoleo.

"Vengo con dolor, pero debo decir que vengo también con honor a jurar", confesaba Rodríguez; algo que repitió una y otra vez, incluso, con el micrófono apagado. Delcy Rodriguez,vestida de verde, juraba su cargo como presidenta encargada de Venezuela, un cargo que parece que acoge a regañadientes, obligada por, enfatizó, "el secuestro de Maduro".

A su izquierda, sujetando la constitución bolivariana, estaba el hijo de Maduro con quien compartió un abrazo hasta en dos ocasiones: una durante la jura, y otra cuando cuando terminó. Frente a ella, recibiendo sus palabras, estaba su su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional.

"Juro por el comandante Hugo Chávez. Sin olvidar a Maduro y la primera dama", juraba Rodríguez emocionada: "Juro por mi honor que no voy a dar descanso a mi brazo ni reposo a mi alma para ver a Venezuela en el destino que le corresponde. Un país que necesita más que nunca la unión de todos los venezolanos", proclamaba. "Juremos como un solo país tras la agresión de Estados Unidos", sentenciaba.

