La conservadora Laura Fernández se hace con la Presidencia de Costa Rica en la primera vuelta

Los detalles La exministra de Presidencia del Gobierno de Rodrigo Chaves se ha hecho con el 48,94% de los votos, lo cual la sitúa por encima del umbral necesario para evitar una segunda vuelta.

Laura Fernández, candidata del Partido Pueblo Soberano (PPSO), ha ganado la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Costa Rica con el 48,94% de los votos, superando el 40% necesario para evitar una segunda vuelta. Con el 69,7% de participación electoral, Fernández ha superado a Álvaro Ramos del Partido Liberación Nacional (33,02%) y otros candidatos. Exministra de la Presidencia y Planificación, se presenta como sucesora del presidente Rodrigo Chaves, centrando su campaña en combatir el narcotráfico y modernizar infraestructuras. Eugenia Zamora, presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, instó a respetar el veredicto y frenar los insultos.

La candidata del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) a la Presidencia de Costa Rica, Laura Fernández, ha ganado la primera vuelta de las elecciones presidenciales en el país centroamericano al hacerse con el 48,94% de los votos, lo cual la sitúa por encima del umbral necesario para evitar una segunda vuelta.

Fernández ha logrado superar así el 40% requerido para omitir la segunda ronda de las elecciones presidenciales y se dispone a continuar en la línea del líder derechista Rodrigo Chaves, de cuyo Gobierno ha formado parte en los últimos años, tras unos comicios en los que ha participado el 69,7% del electorado, según los datos provisionales facilitados por el Tribunal Superior Electoral (TSE) con el 81,24% de las mesas escrutadas.

La candidata oficialista ha logrado un amplio margen sobre Álvaro Ramos, del histórico Partido Liberación Nacional (PLN), que se ha alzado con el 33,02% de los votos. Con una mayor desventaja y por debajo del 5%, han quedado Claudia Dobles, de la progresista Coalición Agenda Ciudadana (4,72%), y Ariel Robles, del Frente Amplio (3,68%).

La que fuera ministra de la Presidencia y de Planificación del actual Gobierno de Chaves se ha proclamado como "heredera" del presidente saliente, un economista de derecha con alta popularidad y un discurso caracterizado por las críticas al resto de poderes del Estado.

La inseguridad y el auge del narcotráfico fueron los principales temas de campaña de la candidata, ya que son vistos por la población como el principal problema del país. Durante las semanas previas a las elecciones, Fernández prometió establecer un estado de excepción en zonas conflictivas para combatir el narcotráfico, reformar el Poder Judicial e impulsar la modernización de puertos, aeropuertos y carreteras.

En una sesión solemne, la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, Eugenia Zamora, solicitó "respetar el veredicto de las urnas sin renunciar a la crítica democracia y vigilancia de los gobernantes", e hizo un llamado a la "responsabilidad para frenar la escalada de insultos", que no acerca al país en la búsqueda de soluciones para luchar contra la "pobreza, la ignorancia y la criminalidad".

"Hemos sido atentos a cada detalle para garantizarles una vez más la pureza del sufragio (..) Agradecemos por unas elecciones ejemplares, libres y auténticas, que una vez más honran la más noble tradición costarricense", afirmó Zamora.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.